Erna Bronsvoort krijgt gouden KNHS-speld

Dinsdag 18 december heeft KNHS-voorzitter Cees Roozemond de gouden KNHS-speld overhandigd aan Erna Bronsvoort. Tijdens de Ledenraadsvergadering op 8 november nam Erna Bronsvoort al afscheid van het KNHS-bestuur.

In Markelo kwam het KNHS-bestuur bij elkaar en bestuurslid Marlies Reibestein bedankte Erna tijdens deze informele bijeenkomst. “Namens het gehele bestuur, kantoor en Ledenvertegenwoordiging kan ik zeggen dat de KNHS jou zeer grote dank verschuldigd is voor je onvermoeibare inzet over de afgelopen jaren. We zullen je kennis, inzet, collegialiteit en vertrouwen zeer missen”, aldus Reibestein.

Nieuwbouw

Erna was sinds 2009 bestuurslid met de portefeuille breedtesport en in die rol betrokken bij projecten als de bouw en inrichting van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo en de ontwikkeling van het KNHS Young Leaders Program. Tevens heeft Erna een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de vernieuwde ruiteropleiding van de KNHS en de FNRS, het project VINO met oprichting van de disciplinefora en de deregulering en de breedtesportkampioenschappen waaronder de Hippiade.

Bron: KHNS