Estelle Nijkamp pakt dubbel op KNHS-kampioenschap eventing pony’s

Op het KNHS Kampioenschap Eventing voor pony’s in het Limburgse Ysselsteyn realiseerde Estelle Nijkamp een dubbelslag. Ze won de klasse Z met Koetsiershoeve Dancing Queen en zegevierde in de M-rubriek met MSH Kirran van Orchid’s. De klasse L ging naar Evi Flier en in de druk bezette B-rubriek was het kampioenslint voor Elise Dekker.

KNHS Door

De klasse Z was een rubriek met slechts drie deelnemers. In de dressuur nam titelverdedigster Estelle Nijkamp de leiding in het klassement, die ze door enkele balken in de springpiste weer af moest staan. De cross bleek allesbepalend te zijn in deze hoogste klasse. De twee concurrenten van Estelle werden in de cross uitgeschakeld. Ondanks een weigering op hindernis acht reed Estelle de cross netjes uit met haar 13-jarige zwarte New Forest pony Koetsiershoeve Dancing Queen en zo prolongeerde het duo hun titel.

Spannende strijd in klasse M

Het kampioenschap in de klasse M werd een spannende strijd tussen Estelle Nijkamp met Kirran van Orchid’s en Noë Rajcomar met de pony SunShine. Noë had een betere dressuurscore, maar zag na een gevallen balk bij het springen Estelle voorbij komen in het klassement. Beide amazones reden daarna een foutloze cross met wat tijdfouten, waarin Noë ondanks een scherpere tijd Estelle Nijkamp niet van haar tweede zege kon afhouden. Minke van Houten won de bronzen medaille.

Foutloos podium

In de klasse L wist de top drie van het eindklassement knap op hun dressuurscore te eindigen. Ze lieten bij het springen geen balk rollen en reden de cross zonder fouten en binnen de tijd. Het KNHS kampioenschap ging naar Evi Flier met haar Connemara pony Mountain Jewel. Fenne Knopjes won het zilver en July Veninga mocht als derde plaats nemen op het podium.

Veel concurrentie in klasse B

In de B-klasse waren er maar liefst 47 combinaties, die om de hoogste eer streden. De winst ging naar Elise Dekker en Liar’s Corner’s Taeke. Lindsey Claassen en Lisa Post vergezelden haar bij de prijsuitreiking.



Klasse Z (CDE)

1. Estelle Nijkamp met Koetsiershoeve Dancing Queen (Regio Overijssel) (foto)

Klasse M (CDE)

1. Estelle Nijkamp met MSH Kirran van Orchid’s (Regio Overijssel)

2. Noë Rajcomar met SunShine (Regio Noord-Holland)

3. Minke van Houten met Madam Kappuccino (Regio Friesland)

Klasse L (CDE)

1. Evi Flier met Mountain Jewel (Regio Overijssel)

2. Fenne Knopjes met Rossum’s Higgins (Regio Noord-Brabant)

3. July Veninga met Eikenhorst Marlino (Regio Noord-Brabant)

Klasse B (CDE)

1. Elise Dekker met Liar’s Corner’s Taeke (Regio Limburg)

2. Lindsey Claassen met Edylia (Regio Noord-Brabant)

3. Lisa Post met Mulan (Regio Overijssel)

Equipekampioenschap

In het KNHS kampioenschap voor equipes ging de strijd in teamverband tussen verschillende (gecombineerde) regio’s. De oranje sjerpen bleven in Limburg, aangezien dit team van vijf combinaties, inclusief één streepresultaat, aan het langste eind trok.



1. Limburg

– Liz van Dijck met Ophelia Francis

– Guusje Litjens met Pablo KN

– Jolein Claessens met Odina van de Beekerheide

– Elise Dekker met Liar’s Corner’s Taeke

– (Sophie Castermans met Spoekedammetje’s Nicko in Pure Gold)

2. Noord-Brabant

– Fenne Knopjes met Rossum’s Higgins

– Lashenda Loos met HB Tanisha

– Lynn Lommers met Mambo Nr. 5

– Lindsey Claassen met Edylia

– (Valérie de Baerdemaeker met Koh-i-Noor)

3. Overijssel

– Saar Bosch met Gigant

– Zara ten Voorde met Brooks Santos SK

– Vlinder Blomer met Moon-Light

– Lianne Heijenk met Penotti van de Hooiweide

– (Wessel Heijenk met Hooiweide Ziva)

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Bron: KNHS