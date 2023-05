Extra Lichte Tour-rubriek op NK Dressuur is met kürfinale en troostfinale

De KNHS maakte gisteren bekend met een extra Lichte Tour-rubriek te komen op het NK Dressuur voor deelnemers die reeds ingeschreven hadden, maar nu buiten de boot vallen door de verhoging van de kwalificatienorm (van twee keer 68% naar 70%). Die deelnemers rijden niet slechts één proef op de donderdag (in de hoofdring), maar het hele kampioenschapsformat: dus de beste 10 uit de Prix St. Georges mogen naar de kür en de overige deelnemers kunnen deelnemen aan de troostfinale (Intermédiaire I) op vrijdag.

Omdat uit het KNHS persbericht niet helemaal duidelijk werd of de extra Lichte Tour-rubriek een vervanging voor het gehele kampioenschap was, vroeg de redactie van Horses.nl dat na bij de KNHS.

KNHS-woordvoerder Jantien van Zon meldt dat de extra rubriek niet slechts één proefje is, maar drie (precies zoals het NK Lichte Tour): “We hebben deze optie besproken met een aantal van de 24 deelnemers die zich al ingeschreven hadden voor het NK Lichte Tour en nu buiten de boot vielen, en voor hen was dit de beste optie.”

Reglement

Verder meldt Van Zon: “We weten dat dit niet zo had gemoeten en daarvoor hebben we ook onze excuses aangeboden. Het liefst zouden we alle deelnemers de kans geven om op het NK te rijden, maar daarvoor is de groep simpelweg te groot. Daarbij zijn we ook gebonden aan het reglement, we kunnen niet de kwalificatienorm ophogen – dat ook volgens het reglement mogelijk is – en vervolgens toch ook iedereen laten starten op het NK.”

In de extra rubriek zijn ook geldprijzen (1350 euro in de kür) te winnen en daarnaast tellen de scores voor uitzending. Verder bedraagt het inschrijfgeld 75 euro (in plaats van 145 euro).

70% rijden kan nog

De ruiters die niet in de extra Lichte Tour-rubriek willen rijden, maar op het daadwerkelijke Nederlands Kampioenschap Lichte Tour hebben aankomend weekend nog de kans om twee keer 70 % te rijden (of één keer als één 70+score ontbreekt) en zich vervolgens in te schrijven.

Met deze extra Lichte Tour-rubriek is de kans dus veel groter dat de combinaties die niet aan de nieuwe norm voldoen, ook daadwerkelijk de kür mogen rijden.

Bron: Horses.nl