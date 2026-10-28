FEI wordt strenger met waarschuwingen en gele kaarten, ook verschillende Nederlandse ruiters berispt

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Nieuwe bloedregel

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Twintig geschorst ruiters maand

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geschorste Lijst ruiters

jaar Nederlandse met oktober in 2026) het een atleten 2025 afgelopen kaart (oktober – gele

Springen

geen

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Eventing

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waarschuwing) officiële warning in 2025 Daarnaast 2026) 17 – (oktober totaal waarschuwing en oktober jaar Nederlandse (recorded In kregen afgelopen waarschuwing eventers het een en kregen verschillende (waarchuwing warning). Nederlandse officiële eventers een

Dressuur

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op 164.4) Silfhout: applicable Sport van: 2026 Non-Compliance Jonge Verden with Art. Rules gele van op grond Dressuurpaarden WK Diederik kaart (GRs

Lees ook:

https://www.horses.nl/dressuur/wk-jonge-dressuurpaarden/fei-over-uitsluitingen-verden-twee-keer-bloedregel-twee-keer-verbloemen-wondjes/

Mennen

gele 2025 (GRs Chardon: CAI-W van grond Behaviour Incorrect 164.3) Art. op Bram Mechelen kaart

Art. CAI with gele op applicable grond Sport kaart Non-Compliance 164.4) Rules (GRs Exloo Streutker: Harry 2026 van

gele 142) (GRs Exloo Horse Niels grond & 2026 Art. Jonkers: op Abuse Art. kaart van of CAI 164.4

Paradressuur

geen

Voltige

geen

Endurance

geen

pagina alle op FEI de Bekijk kaarten lijsten van waarschuwingen gele met deze en

Horses.nl Bron: