FEI wordt strenger met waarschuwingen en gele kaarten, ook verschillende Nederlandse ruiters berispt

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
FEI wordt strenger met waarschuwingen en gele kaarten, ook verschillende Nederlandse ruiters berispt featured image
Gele kaart FEI
Door Rick Helmink

De FEI is de afgelopen jaren duidelijk strenger geworden wat betreft het uitdelen van officiële waarschuwingen en gele kaarten. Verschillende Nederlandse ruiters hebben het afgelopen jaar (oktober 2025 – oktober 2026) een gele kaart of officiële waarschuwing gekregen van de FEI. Het gaat daarbij eventers, menners en dressuurruiters.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant