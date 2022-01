Finale KNHS-Hartog Trophy op 3 april

Na het eerdere uitstel van de finale van de KNHS-Hartog Trophy 2021, wordt de finale alsnog verreden op 3 april 2022. Op deze datum staat ook de finale van de KNHS Topsport Jeugdcompetitie op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo op de agenda.

De KNHS-Hartog Trophy kent een lange traditie als zeer populaire rijstijl-competitie. In 2021 stond de competitie voor het eerst niet alleen open voor ponycombinaties, maar kwamen ook de Children, junioren en young riders van start.

Verloop finale

In de finale op 3 april worden de ruiters beoordeeld door twee topcoaches die de deelnemers uiteraard ook tips meegeven om hun rijkunsten verder te verbeteren. De finales worden in alle vier de categorieën verreden over twee rondes. De beste vijftien uit de eerste ronde rijden de tweede en beslissende omloop van de KNHS-Hartog Trophy.

De oorspronkelijke startlijsten voor de finale vervallen, kort voor de finale worden nieuwe lijsten gepubliceerd.

Bron: Persbericht KNHS