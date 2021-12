Finale KNHS-Hartog Trophy verplaatst naar 19 december in Ermelo

Vanwege de huidige corona-maatregelen is het niet mogelijk om de geplande finale van de KNHS-Hartog Trophy op 18 december in De Meern – Utrecht voor 17 uur te laten plaats vinden. Daarom wordt de finale verplaatst naar zondag 19 december. De finale wordt dan niet gehouden in De Meern, maar op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

De KNHS-Hartog Trophy kent een lange traditie als zeer populaire rijstijl-competitie. Dit jaar staat de competitie niet alleen open voor ponycombinaties, maar kunnen ook de Children, Junioren en Young Riders van start.

Luc Steeghs en Teun van den Broek

In de ring worden de ruiters zoals gebruikelijk beoordeeld door een bekende trainer/coach. In de finale zal bondscoach Luc Steeghs samen met trainer Teun van den Broek de ruiters beoordelen. Het duo zal de deelnemers uiteraard ook tips meegeven om hun rijkunsten verder te verbeteren.

Tolbert

In de reguliere competitie wordt op 4 december in Tolbert de laatste wedstrijd verreden. Alle ruiters die in een van de voorrondes van start gegaan zijn, komen in aanmerking voor deelname aan de finale.

Bron: Horses.nl/KNHS