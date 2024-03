Finale NK springen manegeruiters: ‘De toppers van morgen’ 

Na al het sportief geweld van de KNHS Indoor Kampioenschappen stond het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo zondag in het teken van het NK Springen Manegeruiters 2024. Yara de Rooij, Maaike Bouwman en Julie Faase gingen met de felbegeerde titels naar huis. Ilse Tolboom werd de winnaar van de nieuwe categorie 'Best-springende manege-instructeur'. Stal Groenendaal uit Bunschoten-Spakenburg was ook dit jaar weer overtuigend de beste en mogen zich wederom 'Best springend ruitersportcentrum' noemen.

Ambassadeur Wesley Mulder gaf tussen de verschillende rubrieken door een leuke en professionele springclinic aan drie manegeruiters. Hij was erg onder de indruk van alle drie de ruiters en het niveau van rijden over het algemeen: “Met veel gevoel benaderden ze de hindernissen, met een mooi ritme en goede regelmaat. Gezien de beperkte trainingsuren die je kunt maken op een manegepony is dat extra knap. Over het algemeen valt me op dat het niveau van het rijden echt hoog ligt. Deze wedstrijd is voor manegeruiters wel een grote toegevoegde waarde juist omdat zij niet in het bezit zijn van eigen paard, maar dus wel competitief zijn. De weg naar de top bestaat niet alleen uit overwinningen, het is belangrijk dat de sport juist bij de aanvang dus op manege’s een warm hart toegedragen wordt. Uiteindelijk zitten hier de nieuwe toppers van morgen tussen en die hebben een platform zoals deze competitie nodig.

Klasse S40

In de klasse S40 was Yara de Rooij van Hippisch Centrum de Lange Linschoten de beste combinatie. Met pony Jessy wist zij met 83,5 punten de concurrentie achter zich te laten. Het was nog geen gestreden strijd want Jessy had in vorige wedstrijden maar liefst twee weigeringen. Yara vertelt: “Vandaag liep hij heel braaf door het parcours, we hebben extra geoefend voor deze grote dag en zie daar nu zijn we kampioen! Ik ben natuurlijk super trots.”

Yara de Rooij Hippisch Centrum Linschoten 83,5 Merel Bouwmeester RSC de Meiden van Haarman 82 Zoe van Hooijdonk Ruitersportcentrum Breda 81,5

Maaike Bouwman

Na de klasse S40 volgde de S60, waar de overwinning naar Maaike Bouwman ging met Wendolien. Zij reden voor Manege Klein Oever en wisten de overwinning binnen te slepen met 76,4 punten. “Super leuk dat we gewonnen hebben natuurlijk, maar ik moet het nog een beetje verwerken. Wendolien is echt een fijn paard die altijd haar best wil doen voor je en vandaag heeft dat heel goed uitgepakt”, aldus Maaike.

Maaike Bouwman Manege Klein Oever 76,80 Noor Scholten RSC de Meiden van Haarman 74 Savanne van Werven Ruitersportcentrum Ermelo 73,7

Hoogste klasse

In de hoogste klasse, S80, ging met 79,5 punten de titel naar Julie Faase van Stal Groenendaal. Julie vertelt stralend: “Ik ben echt super blij, vorig jaar deed ik nog mee in de S40 en nu de S80 en dan ook nog de titel in deze klasse meenemen!”

Julie Faase Stal Groenendaal 79,5 Mara Kortekaas Manege Beukers 77,5 Lotte Spoolder Manege Beukers 76,3

Nieuwe categorie

Naast het springen voor manegeruiters stond vandaag ook een nieuwe categorie op het programma, namelijk: ‘Best-springende manege-instructeur’. Dit onderdeel werd eerder geïntroduceerd tijdens de ‘Zitcompetitie 2023’ en wordt nu ook een vast gegeven tijdens het “NK Springen Manegeruiters”. Manege-instructeurs konden zich inschrijven voor dit speciale onderdeel en lieten vandaag in een mooi opgezet S90 parcours zien waar hun krachten liggen.

Ilse Tolboom Stal Groenendaal 83,5 Hilde Nijhof RSC de meiden van Haarman 81 Nina Jansen Manege de Eenhoorn 80,7

Ere-onderscheiding Stal Groenendaal

In 2022 en 2023 wisten ze de titel al op hun naam te schrijven, en daar komt 2024 nu nog bij. Stal Groenendaal uit Bunschoten-Spakenburg was ook dit jaar weer overtuigend de beste en mogen zich ‘Best springend ruitersportcentrum’ noemen. Voor deze bijzondere prestatie kregen ze zondag een ere-onderscheiding uitgereikt door Marc Jansen van het Partners in Paardrijden team. Naast de wisselbeker die al geruime tijd in hun bezit was, werd er vandaag een ere-plaquette uitgereikt speciaal voor deze uitzonderlijke prestatie.

Alle uitslagen

Bron: KNHS