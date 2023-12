Finaledag Harry’s Horse Zitcompetitie levert vijf mooie winnaars op

Op zondag 10 december werd de finale van de Harry’s Horse Zitcompetitie gereden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Uiteindelijk wisten vier ruiters de jury te overtuigen van hun kwaliteiten op houding en zit en werden gehuldigd als “Bestzittende Manegeruiter 2023”.

In de ochtend gingen veertig manege-ruiters en tien manege-instructeurs van start in de halve finale. Er werd gestreden in vier verschillende categorieën, daarnaast deden de manege instructeurs mee in een aparte categorie die sinds dit jaar nieuw geïntroduceerd is. Na de eerste proef was het voor de deelnemende ruiters en amazones afwachten wie de hoogste punten had gescoord bij de jury. Slechts vijf deelnemers per categorie mochten door naar de finale later in de middag, waarbij ze nogmaals de jury moesten overtuigen van hun correcte houding en zit.

Finale

In de finale reden alle geselecteerde ruiters hun proef op twee verschillende paarden. De eerste plaatsen werden dit jaar door vier verschillende FNRS-Ruitersportcentra bemand. RSC de meiden van Haarman, Horsecenter Pirouette, Manege de Arckelhoeve en Manege de Schimmelkroft wisten alle vier een finalist te leveren.

Uitslagen

Uitslag categorie 1

1. Noor Blanksma, RSC Meiden van Haarman, 438,50 punten

2. Elinn Ross, Ruitersportcentrum Ermelo, 417,25 punten

3. Stella Schreurs, Manege Marcroix op den Treek, 396,25 punten

4. Caitlin Arenstsen, Manege de Boschhoeve, 395,00 punten

5. Nova Hoogkamer, Manege Thielen, 395,00 punten

Uitslag categorie 2

1. Willemijn Put, Horsecenter Pirouette, 421,00 punten

2. Jonne Ziedses, Manege Satana, 419,75 punten

3. Tessa van Duijnen, Manege Satana, 414,75 punten

4. Marit Nales, Manege Voorst, 406,25 punten

5. May Britt Mast, Manege TRC Het Hulsbeek, 396,50 punten

Uitslag categorie 3

1. Gaila Knol, Manege de Arckelhoeve, 440,75 punten

2. Benthe Kokke, RSC Meiden van Haarman, 432,25 punten

3. Xara Steehouwer, Horsecenter Pirouette, 421,75 punten

4. Nynke Stevens, Manege stal de Eik, 412,25 punten

5. Kiara Lantinga, Ruitersportcentrum Zeewolde, 402,50 punten

Uitslag categorie 4

1. Vienna Nijs, Ruitersportcentrum de Schimmelkroft, 433,25 punten

2. Sanne van Ingen, Manege Satana, 425,25 punten

3. Quinty Honders, Manege Satana, 400,00 punten

4. Hyam Renkema, Manege stal de Eik, 396,00 punten

5. Margarita van Oosten, Manege Morgenstond, 394,25 punten

Best-zittende Manege-Instructeur

Vanwege “100 Jaar KNHS” werd er dit jaar een extra categorie toegevoegd aan de Zitcompetitie namelijk: “Best-zittende Manege-Instructeur”. Circa 50 manege-instructeurs van deelnemende ruitersportcentra aan de Harry’s Horse Zitcompetitie streden mee voor de felbegeerde titel van deze extra categorie, waar uiteindelijk Tamara van der Velden van Manege Satana zich “Best-zittende Manege-Instructeur” van 2023 mag noemen.

1. Tamara van der Velden, Manege Satana, 457,33 punten

2. Britt Meijer, Les Chevaux, 438,17 punten

3. Hilde Nijhof, RSC Meiden van Haarman, 425,00 punten

4. Frank Gieling, Stal Liza, 410,00 punten

5. Marie van Eijk, Les Chevaux, 406,00 punten

Uitslag ruiters

Uitslag Instructeurs

Bron: KNHS