Fledderus: ‘Online proeven moeten niet botsen met fysieke wedstrijden’

Gisteren kondigde KNHS-directeur Theo Fledderus aan dat de KNHS van plan is om het rijden van online dressuurproeven via het platform paardrijden.nl ook na 1 september mogelijk te maken. Horses.nl belde met Fledderus om te vragen hoe dat precies zit.

Fledderus: “Het initiatief is natuurlijk opgezet als experiment in de coronatijd, maar we merken dat het echt in een behoefte voorziet. We willen de spelregels nu zo aanpassen dat het zo min mogelijk botst met de normale wedstrijdsport en de verenigingen dus zo min mogelijk in de weg zit.”

Niet ten koste van verenigingen

“Wat ons betreft gaan we door, maar hoe precies moet nog wel nader vastgelegd worden met elkaar” vertelt Fledderus. “Achter de schermen is het dankzij een nieuw ICT-platform inmiddels allemaal een stuk gemakkelijker geworden. Nu moeten we nog de voorwaarden scheppen waardoor het niet ten kosten gaat van de wedstrijden die de verenigingen organiseren. Er zijn nu nog wat verschillen tussen online proeven en fysieke wedstrijden, die het nu soms voordeliger maken om online een proef te rijden. Die verschillen moeten er wel uit” aldus de KNHS-directeur.

Kosten omhoog

Een online proef kost nu 7,50 euro per start, bij een vereniging betaal je meestal 12,50 per proef. Het vereffenen van de verschillen “betekent dan inderdaad concreet dat het rijden van een online proef duurder wordt” zegt Fledderus. “Vanuit de KNHS is de inzet dat paardrijden.nl een heel mooi initiatief is, dat we ook na corona willen behouden. We willen niet alleen een tijdelijke verlenging. Maar online en fysiek moet elkaar wel versterken! Het dressuurforum is in principe ook positief, al zijn er wel nog een aantal details waar we het over eens moeten worden.”

Badwater

“We willen voor 1 september duidelijkheid bieden over hoe we hiermee verder gaan. Laten we vooral niet het kind met het badwater weggooien!” besluit Fledderus.

