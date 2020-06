Fledderus: ‘Waarom weegt het woord ‘wedstrijd’ zo zwaar in het coronabeleid van Nederland?’

In het nieuwste column van de KNHS bespreekt Theo Fledderus de lobby-activiteiten van de KNHS. Hij maakt in zijn column een compliment naar wedstrijdorganisatoren voor het organiseren van de beoordelings- en meetmomenten. Daarnaast vraag hij zich af: "Waarom weegt het woord ‘wedstrijd’ zo zwaar in het coronabeleid van Nederland?"

Theo Fledderus schrijft het volgende in zijn column: “Met de FNRS kijken we voortdurend naar wat er wel kan in de paardensport en hoe we daar weer een vervolgstap in kunnen krijgen. Aan de hand daarvan zijn protocollen ontwikkeld die we zowel bij het ministerie van VWS als LNV neerleggen. Hiermee creëerden wij ruimte om vanaf 1 juni beoordelings- en meetmomenten mogelijk te maken. Ruiters en menners mogen weer op pad en de ring in.”

De zware weging van het woord wedstrijd

Hij vervolgt: “Dat er nog geen echte wedstrijden georganiseerd mogen worden in alle sporten, ook de paardensport, is heel raar. Ik vind het gek dat er zo wordt vastgehouden aan het verbod op wedstrijden. Natuurlijk voelen ook wij ons verantwoordelijk om verspreiding van het coronavirus via de wedstrijden tegen te gaan. Met de beoordelings- en meetmomenten laten wij alvast zien dat de paardensport makkelijk op gang kan komen binnen de maatregelen van de overheid. Doordat we als KNHS de regie nu houden, kunnen wij bijsturen als er een lokale corona-uitbraak komt. Op basis van de laatste kennis is de vraag ook valide hoe reëel dat risico eigenlijk is. Wedstrijden in de paardensport zijn overzichtelijk en beheersbaar. We kunnen het goed regelen, de anderhalve meter overal in acht nemen, en alles goed in de gaten houden. Daar wil ik onze wedstrijdorganisatoren over complimenteren. In de landen om ons heen komen de wedstrijden weer op gang. Nederland lijkt er als eiland tussen te zitten waar het niet mag. Waarom weegt het woord ‘wedstrijd’ zo zwaar in het coronabeleid van Nederland?”

Verwaarloosbaar risico

“Ik hoop dat het dogma van 1 september wordt losgelaten. Het is heel ongezond dat iedereen op slot wordt gehouden wat betreft sport. Beweging is gezond, wedstrijden stimuleren om meer te sporten en dus te bewegen. Vooral paardensport kent weinig risico wat betreft besmettingsgevaar. Het grootste deel van de sport vindt buiten plaats met grote afstanden van elkaar. Een Italiaanse studie van het CONI, het Italiaanse NOC*NSF, toont aan dat paardensport net als vele andere niet-contact sporten, een verwaarloosbaar risico op verspreiding van het coronavirus biedt. Dit alles heb ik Tweede Kamer-lid Rudmer Heerema dan ook op het hart gedrukt om mee te nemen in het Tweede Kamer debat woensdag 10 juni. Dan is er een schriftelijke vragenronde over sport. Zo werken wij bij de KNHS dag in dag uit aan het hopelijk snel opstarten van wedstrijden in de paardensport. Dat doen wij voor de leden, het welzijn van de paarden en voor alle beroepsgroepen binnen de paardensport”, besluit Theo Fledderus

Bron: Horses.nl/KNHS