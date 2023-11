FN neemt KNHS als voorbeeld bij flexibiliseren springsport

De Duitse paardensportbond FN neemt onder andere de KNHS als voorbeeld bij het flexibiliseren van de springsport. De afgelopen jaren deed de KNHS veel om de springsport te flexibiliseren. "Met de blik op de populaire wedstrijden in Nederland en Oostenrijk willen we de springsport in de toekomst ook in Duitsland eenvoudiger maken", meldt de FN in een bericht over de nieuwe versie van de LPO (een allesomvattend regelwerk voor de wedstrijdsport) .

Onder andere HC starten moet makkelijker worden en hetzelfde geldt voor een correctierondje in de ring na uitsluiting (na twee weigeringen).



Of en in welke mate dergelijke HC- en correctierondes kunnen worden verreden en hoeveel deze kosten, mag de wedstrijdorganisator bepalen. Voorheen moesten deze aangevraagd worden bij de FN, dat hoeft per 2024 niet meer.

Hulp vanaf de grond

“Om het ook voor nog minder ervaren ruiters en paarden makkelijker te maken om aan de slag te gaan in de springsport of te acclimatiseren in een concoursomgeving, kunnen combinaties in het parcours begeleid door de parcourscgef of een ervaren ruiter of trainer. Dat kan ook worden aangeboden in de cross bij de eventing.”

Instapproeven voor jonge paarden

Verder wil de FN een laagdrempelige springproef aanbieden voor vier tot en met zesjarige paarden. “Het biedt ruiters van alle niveaus de kans om hun jonge paarden over kleine hindernissen (80 cm, geen combinaties) te laten wennen aan de concoursomgeving. De plaatsing volgens de ‘clear round mode’ helpt de druk laag te houden: ieder paard dat foutloos blijft, komt automatisch op de eerste plaats terecht. Deelname is mogelijk voor paarden vanaf vier jaar (per 1 januari van het jaar dat ze vier worden, red.).”

Puissance niet meer opgenomen in LPO

Verder zijn een aantal soorten parcoursen uit de LPO genomen, onder andere de puissance.

Bron: FN