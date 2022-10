Frank Hosmar: ‘’alternatieve geneeswijze bracht Alphaville naar WK’’

Op dinsdag 25 oktober werd op Nationaal Sportcentrum Papendal, de thuisbasis van NOC*NCF, de introductiebijeenkomst voor de gescoute jeugdruiters van het KNHS Talentenplan georganiseerd. Marion Schreuder sprak met verschillende ruiters over hun weg naar het wereldkampioenschap afgelopen zomer. Zo vertelt onder meer Frank Hosmar over zijn bijzondere weg naar het WK.

Frank Hosmar: “Mijn topper Alphaville N.O.P. was een jaar geleden volledig opgegeven door de dierenartsen. Ten einde raad ben ik de weg van alternatieve geneeswijze ingeslagen en er gebeurde wat niemand meer had verwacht: Alf kwam er niet alleen bovenop, hij kwam ook sterk terug in de sport. In Herning heb ik na mijn eerste proef echt wel even een traantje gelaten, dankbaar dat ik daar met mijn maatje van start kon komen. Dat we goud wonnen met het team en individueel zilver en brons dat was de kers op de taart”.

Onverwachte wendingen

Als het voor iemand een roerige aanloop naar het WK is geweest dan is het wel voor Willem Greve en Jur Vrieling. Willem, die een topseizoen heeft en dan vlak voor het WK heel ongelukkig ten val komt met grote gevolgen: zijn WK is van de baan. En dan Jur, die er dat seizoen voor zijn gevoel nog wat minder lekker in zat en te horen krijgt dat hij in plaats van Willem in het team komt. Dat ze om kunnen gaan met onverwachte wendingen hebben ze bewezen: Jur rijdt een super WK en draagt een top ronde direct op aan Willem.

Willem werkt ondertussen keihard aan zijn herstel, inclusief structurele zwemsessies “met de oudjes” en dit doet hij niet voor niets: tijdens Indoor Friesland vorige week maakt hij een ijzersterke comeback en wint hij met Grandorado TN N.O.P. de CSI3* Grand Prix. Wat ze de jeugdruiters in de zaal vooral mee willen geven? Jur: “Zorg dat je positieve mensen om je heen hebt die je ondersteunen, waardoor je bij tegenslagen niet in een negatieve spiraal terechtkomt. Iedereen maakt weleens een mindere periode mee, maar houd vertrouwen in jezelf. Ben lekker met de paardensport bezig en geniet er ook van: het plezier moet altijd voorop blijven staan, daar kom je verder mee.”

Bron: KNHS/ Horses.nl