Gerard Arkema: ‘Cruciaal dat we ons aan de overheidsregels houden’

"De berichten in de media zijn op dit moment niet best. Het aantal coronabesmettingen blijft oplopen en als we zo door gaan geldt over 10 dagen code zwart in de ziekenhuizen, waarschuwt IC-hoofd Diederik Gommers ons vandaag. Alle sportbonden hebben, via NOC*NSF, deze week een brandbrief gekregen van minister Grapperhaus. De cijfers in de totale sport zijn niet goed. Er wordt te weinig gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs", schrijft Gerard Arkema, manager wedstrijdsport bij de KNHS, in zijn column.

“Ik ben de afgelopen weken op veel wedstrijden geweest. Op al deze wedstrijden werd ik gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Ik was onder de indruk van hoe zowel wedstrijdorganisaties, ruiters als vrijwilligers samen de schouders er onder zetten en de overheidsmaatregelen naleven. Ik wil daar graag een groot compliment voor maken aan iedereen die hier in de paardensport aan mee werkt.”

Uitdagingen

“Tegelijkertijd begrijp ik ook dat het navolgen van de huidige maatregelen voor uitdagingen kan zorgen bij verenigingen, wedstrijdorganisaties en maneges. Het is niet altijd makkelijk om voldoende mankracht te vinden om de controles uit te voeren. We hebben hierover twee weken geleden een online vragenuur georganiseerd waar 50 verenigingen aan deelnemen. Samen hebben we ervaringen en tips gedeeld. Een van de tips is om in gesprek te gaan met je gemeente. De gemeente kan meedenken en mogelijk ondersteunen bij het uitvoeren van de controles. Daarnaast vind ik persoonlijk dat het niet alleen een verantwoordelijkheid is van de organisaties die de sport aanbieden, maar ook van de sporters zelf. Help je vereniging of wedstrijdorganisatie daarom met het uitvoeren van de controles. Maak een schema en wissel elkaar af.”

Overheidsmaatregelen

“Het is enorm belangrijk dat we de overheidsmaatregelen blijven naleven. Daarom roep ik alle paardensportaanbieders op te blijven controleren op het coronatoegangsbewijs voor binnenruimtes op sportlocaties bij iedereen vanaf 18 jaar en alle paardensporters om hier aan mee te werken. Ook het checken en kunnen overhandigen van een geldig ID-bewijs hoort bij deze controle.”

Coronatoegangsbewijs én ID-bewijs

“Als we ingrijpendere maatregelen voor onze sector willen voorkomen, is het cruciaal dat we ons met elkaar aan de overheidsregels houden. Als we er samen voor zorgen dat we het coronatoegangsbewijs én ID-bewijs controleren, houden we onze sport zo toegankelijk mogelijk.”

Bron: KNHS