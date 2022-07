Gerard Arkema: ‘KNHS gaat meer inzetten op handhaving om welzijn paarden te waarborgen’

Gerard Arkema, manager wedstrijdsport KNHS, stelt in zijn column dat er meer gedaan moet worden met het naleven van de regels om de paardensport eerlijk en toekomstbestendig te houden. De KNHS moet volgens Arkema hand in eigen boezem steken en meer capaciteit vrijmaken om zaken te controleren. De eerste stappen zijn reeds gezet.

“Paardenwelzijn en eerlijke sport. Ze behoren tot onze kernwaarden en zijn essentieel om de paardensport toekomstbestendig te houden. Om deze waarden te borgen, hebben we afspraken met elkaar gemaakt en vervolgens regels opgesteld. Die regels zijn helder en moeten worden nageleefd. En hoewel niet altijd bewust, aangezien veel uit onwetendheid gebeurt, merken we wel dat met de regels te vaak de hand wordt gelicht”, begint Arkema zijn column.

Alles bij elkaar teveel

“Zomaar wat voorbeelden uit de praktijk: Ruiters die hors concours starten zonder startpas, hors concours starts die niet op de uitslag staan, niet drie maar twee juryleden bij het springen, dressuuruitslagen die niet door de jury ondertekend zijn, een melding van het voorterrein die niet wordt gerapporteerd, enzovoort. Op zichzelf zijn veel gevallen misschien uitzonderlijk, maar alles bij elkaar is het gewoon te veel.”

Uitgebreidere handhaving

“Vanuit de KNHS mogen we ook de hand in eigen boezem steken. Daarom gaan we meer capaciteit vrijmaken om zaken te controleren en dit ook op een andere manier doen, die meer effect sorteert. We gaan dus onze handhaving uitbreiden in het belang van het welzijn van de paarden en om eerlijke sport te kunnen blijven waarborgen.”

Eerste stappen reeds gezet

“De eerste stappen naar betere handhaving hebben we reeds gezet. Sinds enkele maanden bezoeken federatievertegenwoordigers wedstrijden zonder dit vooraf kenbaar te maken. Ze lopen als het ware undercover rond en kunnen vervolgens zaken bespreken met de wedstrijdorganisatie. We zijn al op een aantal locaties geweest en dat blijkt positief en constructief te werken. Alleen al omdat we kenbaar hebben gemaakt dat we dit doen, zien we positieve effecten, zoals bij de uitslagenverwerking op wedstrijden. Structureel verrichten we overigens al langer steekproeven op de uitslagen en omdat we welzijn hoog op de agenda hebben staan, wordt er al streng tegen bewezen wreedheid opgetreden.”

Toezichthouder dressuur

“De toezichthouder dressuur op het voorterrein is relatief nieuw, maar speelt ook een belangrijke rol bij het bewaken van paardenwelzijn. Niet alle officials lopen er direct warm voor, maar dat zie je deels veranderen als we er in de bijscholingen bij stil staan. We vragen de official zeker niet om politieagent te spelen. Toezicht houden is vooral preventief bedoeld, en als er iets fout gaat, is dat vaak uit onwetendheid. Als toezichthouder help je juist mensen hun kennis en kunde te vergroten. Laatst zei iemand: ‘Je moet er je eigen feestje van maken en optreden als dat nodig is’.”

“Zo zetten we actueel stappen voorwaarts met onze handhaving en trekken we deze lijn verder door. We moeten nu eenmaal zorgen dat we daadwerkelijk doen wat we met elkaar hebben afgesproken. Doen we dat niet, en dat hebben we zien gebeuren, verwateren onze afspraken die in het teken staan van een faire en paardvriendelijke sport.”

Bron: KNHS