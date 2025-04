Gerard Arkema stopt als manager wedstrijdsport bij de KNHS. Hij vervulde deze rol sinds 1 januari 2021, maar gaat per 1 mei 2025 met pensioen.

“Ik kwam vanuit de RDW in een totaal andere wereld bij de KNHS terecht. De afgelopen vier jaar waren mooi, maar ook een uitdaging. We hebben veel gerealiseerd binnen de bestaande mogelijkheden, maar ik heb niet alles bereikt wat ik graag zou willen onder drie verschillende directeuren. Zo staan we aan de vooravond van een hoognodige digitale transformatie en moeten we toe naar een paard en ruiterlicentie ter vervanging van de startpas. Als KNHS moeten we meer extern gericht zijn en paardenwelzijn blijven ontwikkelen. Ook hoop ik dat iedereen die onderdeel is van onze mooie sport positief en met respect met elkaar om gaat, dat is nodig om de paardensport voor iedereen leuk en toegankelijk te houden”, aldus Arkema over zijn periode bij de KNHS.

Paardenman pur sang

Algemeen directeur Cees Roozemond voegt daar aan toe: “Ik heb Gerard leren kennen als een paardenman pur sang met het hart op de goede plaats. Een harde werker die mensen in hun kracht zet door ze verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven en daarmee ruimte om te groeien. Gerard heeft met de vernieuwing van de wedstrijdsport een stevig fundament gelegd waar we verder op kunnen gaan bouwen. We wensen hem een mooi en fijn pensioen en hopen nog van zijn kennis gebruik te maken op de momenten dat het nodig is.”

Vernieuwingen

In Arkema’s periode bij de KNHS volgen een aantal stappen richting vernieuwen van de wedstrijdsport. Zo werd de Happy Athlete-prijs geïntroduceerd en kwam er meer aandacht voor paardenwelzijn en het goede paardrijden in de officialbijscholingen en -opleidingen en instructeursopleidingen. Ook maakten toezichthouders hun entree op het voorterrein en werd de stang en trens optoming niet meer toegestaan in de klasse Z1.

Bron: KNHS