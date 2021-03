Gouden KNHS onderscheiding voor Willem Luiten

Paardenman Willem Luiten heeft vanmiddag uit handen van KNHS directeur Theo Fledderus de gouden bestuursonderscheiding ontvangen als blijk van waardering voor zijn enorme bijdrage aan de paardensport. Luiten is al vele jaren een zeer veel gevraagd hippisch official in binnen- en buitenland en was enkele jaren werkzaam als KNHS Manager Wedstrijdsport. Daarnaast is Luiten betrokken bij vele KNHS functies en opleidingen.

Om gezondheidsredenen heeft Willem Luiten aangegeven de meeste van zijn taken neer te leggen.

Duizendpoot

Willem Luiten is met recht een duizendpoot te noemen als het gaat om officialsfuncties binnen de paardensport. De eerste registratie als KNHS springjurylid stamt uit 1991. In de jaren daarna kwamen daar tal van nationale- en internationale jury- en stewardfuncties bij. Binnen de FEI was Willem Luiten jarenlang de Nederlandse General Steward.

FEI jurylid en steward

Luiten kwam in de rol van FEI jurylid dan wel steward in actie bij zeer veel grote internationale evenementen in binnen- en buitenland. In Nederland was hij vast te vinden bij topevenementen zoals Jumping Amsterdam, The Dutch Masters en het CHIO Rotterdam. In 2019 was Willem Luiten op het Europees kampioenschap in Rotterdam lid van de Ground Jury.

Marten Luiten

Van begin 2011 tot april 2014 was Willem Luiten binnen de KNHS werkorganisatie werkzaam in de functie van KNHS Manager wedstrijdsport en tot op heden is hij nog betrokken bij de opleiding van officials. In zijn jongere jaren waren Willem en zijn echtgenote Hilda Luiten ook actieve ruiters in de basissport. Nu zijn ze beide zeer betrokken bij de prestaties van zoon Marten die uiterst succesvol is als dressuurruiter en al vele medailles kreeg omgehangen. Tweede zoon Gijs is minder betrokken bij de paardensport, maar volgt wel regelmatig broer Marten op grote evenementen waarmee de paardensport als rode draad door het leven van gezin Luiten loopt.

Betrokken en betrouwbaar mens

KNHS-directeur Theo Fledderus prijst Willem Luiten om zijn kennis en betrokkenheid. “Ik ken Willem Luiten als een enorm betrokken en betrouwbaar mens. Hij is een dragende kracht in de paardensport en heeft enorm veel voor de KNHS en Nederlandse paardensport gedaan. Ik vind het bewonderenswaardig om te zien hoe hij met zijn afnemende gezondheid omgaat en hoop dat hij samen met zijn gezin nog kan genieten van vele mooie momenten.”

Bron: Horses.nl/KNHS