Gouden KNHS-speld voor Ben Bontjer

Bij de Algemene Ledenvergadering van de regio Groningen werd afscheid genomen van Ben Bontjer, die negen jaar als voorzitter en ledenraadslid heeft gefungeerd. Voor deze negen jaar is de gouden KNHS-speld aan Bontjer uitgereikt door KNHS-bestuurslid Aukje Kroondijk.

Zowel Aukje Kroondijk als de vicevoorzitter van de regio, Helen de Koning, hadden mooie woorden voor Bontjer. Hij kreeg van de regio een mooi aandenken in de vorm van een bronzen paardenbeeld ontworpen en gemaakt door Maurice de Boer uit Zwinderen en een grote bos bloemen.

Talentontwikkeling Groningen

Ben Bontjer is bij de regio nog niet helemaal uit beeld. Hij zal tot oktober betrokken blijven bij het nieuw ontwikkeld TOG Talentontwikkeling Groningen, waarin hij samenwerkt met Gerard Arkema en Helen de Koning. Ook is Bontjer geregeld terug te zien in het veld als springjurylid.

