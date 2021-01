Gouden KNHS-speld voor Emile Hendrix

Emile Hendrix heeft afgelopen donderdag een Gouden speld ontvangen van de KNHS. Hendrix kreeg deze onderscheiding bij zijn definitieve afscheid van het bestuur van de KNHS Ledenraad als dank voor zijn jarenlange inspanningen voor de bond.

Afgelopen november werd er al stilgestaan bij het naderende afscheid van Hendrix als KNHS-bestuurslid, maar omdat er toen nog geen opvolger was, besloot Hendrix zijn rol nog iets langer te blijven vervullen. Inmiddels is er een opvolger: Annemiek van der Vorm neemt zijn plaats in het bestuur van de KNHS in.

Bron: 1Limburg/Horses.nl