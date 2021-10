Gouden KNHS speld voor Marion Schreuder en Adrianne van Waardenberg-Nooren

Voor hun grote verdiensten voor de Nederlandse paardensport zijn Marion Schreuder en Adrianne van Waardenberg-Nooren onderscheiden met de gouden KNHS Speld. Deze twee hippische duizendpoten kregen de onderscheiding op donderdag 30 september opgespeld. Ook Emile Hendrix kreeg de gouden speld, die hem eerder dit jaar al was toegekend, fysiek opgespeld.

De drie hippische toppers ontvingen de onderscheiding uit handen van KNHS directeur Theo Fledderus en voorzitter Cees Roozemond. Uiteraard werd dit feestelijke moment, dat plaatsvond tijdens een informele bijeenkomst van de KNHS-ledenraad, voorzien van mooie woorden en bloemen.

Marion Schreuder

Marion Schreuder was jarenlang hoofddocent in Deurne bij de Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen. Ruim drie jaar geleden trad ze in dienst als hoofddocent bij de KNHS. Daarvoor was ze al actief betrokken bij de niveau 5 opleidingen bij de KNHS, maakte ze deel uit van het trainersplatform en kennen we Schreuder als een van de grondleggers en bedenkers van het KNHS Talentenplan.

De laatste jaren heeft Schreuder met veel passie gewerkt aan het structureren van de KNHS Instructeursopleidingen. Marion heeft enorm veel organisatorische en onderwijskundige kennis en ervaring die van onschatbare waarde bleek voor de verdere ontwikkeling van de instructeursopleidingen. Haar tomeloze inzet leverde haar in 2019 de Wim Ernes Memorial award op. Haar enorme kennis heeft Marion Schreuder ook gedeeld in een van de eerste masterclasses in de vorm ven een serie video’s die de KNHS heeft gemaakt. Deze is te vinden op het platform Horseriding Academy.

Vanwege haar verdiensten voor het opleiden van generaties ruiters, trainers en instructeurs is Marion Schreuder onderscheiden met de Gouden KNHS Speld.

Adrianne van Waardenberg-Nooren

Adrianne van Waardenberg-Nooren begon haar loopbaan ruim 40 jaar geleden bij de NHS in Baarn. Na een uitstap als directeur bij Jumping Amsterdam, keerde ze terug bij de KNHS waar ze haar kennis en ervaring in verschillende functies heeft ingezet. Zo was Adrianne actief op de afdeling die verantwoordelijk is voor de marketing en sponsoring en vervulde zij de functie manager wedstrijdsport bij de KNHS. Velen kennen haar echter als teammanager bij de afdeling Topsport. Daar had Adrianne de para-dressuur en de niet Olympische disciplines endurance, mennen, reining en voltige in haar portefeuille. Met veel overgave en inzet heeft Van Waardenberg bijgedragen aan de ontwikkeling van deze disciplines. Dat vertaalde zich in vele medailles op internationale kampioenschappen. In oktober van 2020 kondigde Adrianne haar afscheid van de KNHS aan. Haar afwezigheid was echter van korte duur, want al snel kwam zij terug om de taken van teammanager wederom op zich te nemen om bij te dragen aan de successen op de paralympische Spelen van Tokio. Voor haar vele verdiensten voor de paardensport en voor de KNHS is Adrianne van Waardenberg-Nooren onderscheiden met de gouden KNHS speld.

Emile Hendrix

Voormalig KNHS Hoofdbestuurslid Emile Hendrix kreeg de gouden speld tijdens de Ledenraadvergadering van 28 januari van dit jaar al virtueel uitgereikt. Nu kreeg deze voormalige topruiter, paardenman pur sang en jarenlange bestuurslid die onderscheiding fysiek opgespeld, uiteraard ook voorzien van mooie woorden en bloemen.

