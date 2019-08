Gouden KNHS-speld voor Nico van Aken

Veelzijdig official Nico van Aken is onderscheiden met de Gouden KNHS speld. Uit handen van Maarten van der Heijden, Technisch directeur van de KNHS, ontving Van Aken de onderscheiding en bijbehorende blijken van waardering op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden.

Van Aken besloot enige tijd geleden dat het tijd was om te stoppen met zijn taken als official. Het WBFSH WK voor jonge dressuurpaarden, dat wordt georganiseerd op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo, werd het moment om afscheid te nemen.

Nico van Aken is sinds 1987 actief in Nederland als ringmeester op alle grote nationale concoursen, Nederlandse kampioenschappen en internationale topwedstrijden zoals Indoor Brabant. Daarnaast is hij al even lang actief als FEI steward bij zowel de dressuur als het springen. Van Aken stond tijdens zijn hippische carrière bekend als een man die altijd bereid was om te helpen. Hij vervulde zijn taken steeds in alle rust en stond bekend als uiterst correct mens. Van Aken is dan ook zeer geliefd bij bestuurders, organisatoren en ruiters.

Bron: KNHS