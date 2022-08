Gouden speld voor Nienke de Wolff

Tijdens de Hippiade voltige was er een mooie verrassing voor Nienke de Wolff. Deze voltige duizendpoot ontving uit handen van KNHS manager Gerard Arkema de gouden KNHS-speld. Nienke de Wolff is als longeur en trainer te vinden op alle belangrijke voltigewedstrijden. Daarnaast is zij ook via bestuursfuncties zeer betrokken.

Nienke was maar liefst negen jaar bestuurslid van de KNHS Voltige Vereniging. Van die negen jaar vervulde ze acht jaar de rol van voorzitter. Als voorzitter van de Voltige Vereniging was Nienke dagelijks bezig om de voltigesport te verbeteren. Als bestuurslid is zij degene geweest die naar provincies ging om verenigingen te enthousiasmeren om ook een voltigeafdeling te starten.

Nienke was daarnaast lid van het KNHS Voltigeforum en heeft ook via die weg haar bijdrage geleverd aan de sport. Haar kennis van de internationale sport en wedstrijden was daarbij zeer welkom. Ook via de KNHS Ledenraad heeft Nienke zich jaren ingezet voor de paardensport.

Bron: KNHS