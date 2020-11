Guusje ter Horst nieuwe voorzitter sectorraad paarden

Guusje ter Horst is vanaf 1 december de nieuwe voorzitter van de Sectorraad Paarden. Ter Horst is daarmee de opvolger van Jan Cees Vogelaar die deze functie vanaf januari 2017 bekleedde. De Sectorraad Paarden vertegenwoordigt en behartigt de collectieve belangen van de hippische organisaties die actief zijn in de sport en fokkerij en daarnaast de ondernemers.

Guusje ter Horst vervulde vele jaren diverse bestuurlijke functies als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, lid van de Eerste Kamer en als gemeenteraadslid, wethouder en burgemeester. Zij heeft een zeer sterk bestuurlijk netwerk.

Twee aflopende functies

Momenteel is zij onder meer directeur/eigenaar van Ter Horst Agency en mede-eigenaar van OnderstebovenAdvies, lid van de Raad van Commissarissen van Shell Nederland, lid van de Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen Woningstichting De Key. Twee van de genoemde toezichtsfuncties lopen eind dit jaar af.

Ervaren bestuurder

Met Guusje ter Horst haalt de Sectorraad een zeer ervaren bestuurder binnen als voorzitter. Ter Horst zal per 1 december aan de slag gaan: “Als liefhebber van paarden gaat de paardensector mij aan het hart. Ik zet mij dan ook graag in om de belangen van alle betrokkenen te behartigen en kijk uit naar de samenwerking met de diverse aangesloten partijen.”

Vertrouwen in samenwerking

KNHS-voorzitter Cees Roozemond is zeer enthousiast over de benoeming van Ter Horst. “Ik ben verheugd dat iemand van dit kaliber bereid is om deze rol op zich te nemen. Daarmee worden de belangen van onze sector op een zeer professionele wijze behartigd. Ik kijk vol vertrouwen uit naar de samenwerking.”

Van Daalen verheugd

Ook KWPN-voorzitter Andries van Daalen toont zich namens het bestuur van de Sectorraad Paarden zeer verheugd over de toetreding van Guusje ter Horst, die als recreatief amazone bekend is met de paardensector.

Bron: Persbericht