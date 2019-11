Har van de Venne is nieuwe FEI General Steward KNHS

Har van de Venne is door de KNHS benoemd tot FEI General Steward. Van de Venne volgt hiermee Willem Luiten op die deze functie ruim tien jaar voor de KNHS vervulde.

Willem Luiten heeft besloten zijn functie van FEI General Steward neer te leggen omdat hij zich nog meer toe wil leggen op het jureren van internationale wedstrijden. Daardoor ontbreekt hem voldoende tijd om de functie van General Steward op een passende manier in te vullen.

Veel plezier

“Ik heb deze functie, mede door de ondersteuning van de KNHS, met veel plezier uitgevoerd”, aldus Luiten. “De afgelopen tien jaar is het aantal wedstrijden en het aantal taken van de steward behoorlijk toegenomen. In deze periode is het Nederlandse steward corps sterk gegroeid in aantal en kwaliteit. De laatste jaren heb ik mij steeds meer toegelegd op het jureren van internationale wedstrijden. Hier wil ik mij nog verder op gaan focussen. Hierdoor kom ik nog maar sporadisch toe aan het zijn van steward. Persoonlijk ben ik van mening dat het na tien jaar ook tijd is om iemand anders in de gelegenheid te stellen deze mooie functie over te nemen.”

Har van de Venne

Opvolger Van de Venne begon zijn eigen actieve wedstrijdloopbaan in 1968. In diverse official functies heeft Van de Venne een prachtig palmares. In 1985 werd Van de Venne actief als dressuur- en springjurylid voor de basissport. Eind 1990 groeide Van de Venne door naar Nationaal springjurylid en in 1998 begon Van de Venne als FEI Steward dressuur en springen level 2 en vanaf 2009 is hij level 3 steward.

Chief-Steward

Van de Venne is jaarlijks op ongeveer 25 wedstrijden in binnen- en buitenland actief als Chief-Steward. Met zijn KNHS benoeming tot FEI General Steward, geeft Van de Venne nu ook leiding aan het Nederlandse team van FEI Stewards.

In 2019 was Har van de Venne als Chief-Steward actief tijdens het EK senioren dressuur, springen en para dressuur Rotterdam, het EK springen jeugd in de Wolden Nederland en het WK Jonge dressuurpaarden in Ermelo.

Eerder was hij onder meer Steward tijdens diverse Europese en wereld kampioenschappen en tijdens de Olympische Spelen van Londen 2012 en Rio 2016.

“Ik heb mijn hele leven paarden gehad en ben altijd met paardensport bezig. Om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de sport en steeds de beste ruiters en paarden van de wereld aan het werk te mogen zien, vind ik geweldig”, aldus Van de Venne. “Voor de paarden en de sport zijn we verplicht het welzijn van de paarden te waarborgen, ik draag daar op deze manier heel graag aan bij. Het betekent dat ik heel veel van huis ben, maar na de verkoop van mijn bedrijf is dat geen probleem.”

De KNHS is Willem Luiten veel dank verschuldigd voor zijn inzet en wenst Har van de Venne veel succes en plezier met de uitbreiding van zijn functie.

Bron: KNHS