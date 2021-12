Harry’s Horse Zitcompetitie-finales zijn via livestream te volgen

Aankomend weekend is het zover, dan volgt op het Nationaal Hippisch Centrum de ontknoping van de Harry’s Horse Zitcompetitie 2021. Op zondag 12 december wordt aan het einde van de middag duidelijk wie zich in de vier categorieën de ‘Bestzittende Manegeruiter van 2021’ mag noemen. De finaledag is live te volgen via een livestream van Clipmyhorse.tv.

Honderden manegeruiters in het hele land gingen dit najaar tijdens de drie regiofinales de strijd met elkaar aan. Alleen de ruiters die op hun aangewezen manegepaarden en -pony’s de beste onafhankelijke houding en zit lieten zien kregen een startbewijs voor de kwartfinales half november. De winnaars van deze kwartfinales mogen zich aankomende zondag nogmaals bewijzen tijdens de halve finale en de finale van de Harry’s Horse Zitcompetitie in Ermelo. Er worden finales gereden in vier verschillende categorieën.

Finale

Het Nationaal Hippisch Centrum is dit jaar het strijdtoneel voor de allesbeslissende finales. Ondanks de geldende coronamaatregelen, waar uiteraard zorgvuldig rekening mee wordt gehouden, wordt het een feestelijke dag met een spannende ontknoping. De dag begint ’s ochtends vroeg met in totaal 40 deelnemers die van start gaan in de halve finale. De paarden en pony’s waarmee de deelnemers een proef voor de jury zullen rijden, worden beschikbaar gesteld door Manege Stal Sintels uit Breda. De beste 20 ruiters mogen door naar de allesbepalende finale die later op de dag zal plaatsvinden. Tegen het einde van de middag worden de winnende ruiters in de vier categorieën gehuldigd als Bestzittende Manegeruiter van 2021.

Livestream

Clipmyhorse.tv is aankomende zondag ook aanwezig in Ermelo dus je hoeft niets te missen van deze spannende finaledag. Alle wedstrijden zijn live te volgen via de livestream. Log hiervoor in op Clipmyhorse.tv. Onder het kopje ‘live in Nederland’ verschijnt dan een button voor de Zitcompetitie. Inloggen is gratis en je hebt geen inlogcode nodig wanneer je de livestream op een desktop bekijkt.

Bekijk hier de startlijst voor de halve finale.

Bron: KNHS