Hattrick voor Evi van Rooij in KNHS-Felix Hippisch Cup

In Genemuiden was Evi van Rooij vandaag opnieuw ongenaakbaar in de derde wedstrijd in de KNHS-Felix Hippisch Cup. De bijna 15-jarige amazone uit Sint Michielsgestel stuurde haar toppony King Stayerhof’s Jango naar 71.38% en stond bij de drie juryleden unaniem op kop. Achter Van Rooy werd Lara van Nek op Brouwershaven's Nairobi tweede en met haar andere pony Baumann’s Despino derde.

Winnares Evi van Rooij was ook vorige twee keer de beste in de competitie. Vandaag was ze zelfs de enige die ruim boven de 70% wist uit te komen. De amazone was dan ook heel tevreden over de prestatie met haar King Stayerhof’s Jango. “Ik heb een fijne, foutloze proef gereden. Misschien was hij iets aan de tamme kant vandaag, maar ik kon er fijn aan rijden”, vertelt Evi. Ze kreeg van de jury 71.38% en was daarmee de enige combinatie die boven de 70% uitkwam.

CDI Lier en KNHS kampioenschappen

Evi van Rooij kijkt alweer vooruit. Naast de volgende wedstrijd in de KNHS-Felix Hippische Cup in Berlicum, gaat de amazone naar het CDI in Lier en de KNHS Indoorkampioenschappen. “Mijn doel is natuurlijk om met Jango weer in het A-kader te komen, en ja meedoen aan het EK zou wel heel gaaf zijn”, vertelt de amazone. Hiervoor staan ook de nodige observatiewedstrijden op het programma. Evi traint bij haar vader Arthur van Rooij en Marlies van Baalen. Daarnaast volgt ze ook de kadertrainingen bij bondscoach Imke Schellekens-Bartels. Lara van Nek deed vandaag goede zaken met haar twee pony’s Brouwershaven’s Nairobi en Baumann’s Despino. Op Nairobi werd Van Nek tweede met 68.57% en met Despino behaalde ze de derde plaats met 68%.

Bron: KNHS/Horses.nl