Hernandez TN en O’Bailey van het Brouwershof vastgelegd door Stichting N.O.P.

De Stichting Het Nederlands Olympiade Paard (N.O.P.) heeft twee talentvolle springpaarden vastgelegd tot met de Olympische Spelen van Parijs. Hernandez TN van Team Nijhof en ruiter Kars Bonhof is daarmee het vijftigste paard dat sinds december 2013 door het N.O.P. is vastgelegd. Nederlands kampioen O’Bailey vh Brouwershof van Maikel van der Vleuten is met zijn negen jaar één van de twee jongste paarden met een N.O.P.-achtervoegsel van het moment.

De Stichting Nederlands Olympiade Paard werd in juni 2013 nieuw leven ingeblazen met het doel om potentiële medaillekandidaten te behouden voor Nederland. In december van dat jaar was springpaard Verdi TN van Maikel van der Vleuten het eerste paard dat werd vastgelegd, toen samen met het dressuurpaard Parzival van Adelinde Cornelissen, het eventingpaard Keyflow van Tim Lips en de para-dressuurpaarden Alphaville en Vedet PB.

Nijhof: ‘Mooie erkenning’

Verdi TN (geb.2002) was destijds en is nog steeds in eigendom van Team Nijhof, Kees van den Oetelaar en Stal Van der Vleuten. Tien jaar later zijn het dezelfde eigenaren van de paarden nummer 50, Hernandez TN, en nummer 51, O’Bailey vh Brouwershof, die door het N.O.P. worden ondersteund.

Hernandez TN´s eigenaar Henk Nijhof jr. reageert enthousiast: “Dit is prachtig en echt een mooie erkenning. Met Verdi als eerste en nu Hernandez als vijftigste N.O.P.-paard is de cirkel rond. De waardering van de bondscoach en het N.O.P. die geloven in onze paarden is nog mooier. Toen Verdi in 2013 gesteund werd door het N.O.P. had hij de Spelen van Londen al gelopen. Hernandez TN moet dat nog gaan doen. Het is een paard met alle vermogen, hij is scherp en heeft een top instelling. Hernandez TN zal in een barrage tekort komen, maar voor landenwedstrijden en dikke proeven is het een ideaal paard. Voor ons bedrijf en onze sportstal is het vastleggen van Hernandez TN door het N.O.P. top reclame. Ook voor de fokkers die nakomelingen van hem hebben of bij hem dekken is dit een mooie opsteker. Het is gewoon heel positief.”

Hernandez TN N.O.P.

De elfjarige goedgekeurde KWPN-hengst Hernandez TN N.O.P. en Kars Bonhof werden onlangs achtste in de vijfsterren Grote Prijs van Falsterbo en waren twee dagen eerder dubbel foutloos in de Longines Nations Cup. Slechts één ander paard evenaarde die prestatie van Hernandez TN in Zweden. Enkele weken eerder eindigden ze op de vierde plaats in de vijfsterren Grote Prijs van Rotterdam. Het NK in Deurne sloten ze dit voorjaar af op plaats 9. Hernandez TN N.O.P overtuigde daarnaast met een foutloze omloop in de landenwedstrijden van Warschau en La Baule. Om Hernandez TN te behouden voor de Nederlandse sport met het oog op de Spelen van Parijs wordt zijn eigenaar Team Nijhof uit Geesteren ondersteund door Stichting N.O.P.

Kars Bonhof hier met Hernandez TN Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl



Afstamming: Kannan x Numero Uno

Geslacht: hengst

Geboortejaar: 2012

Stamboek: KWPN

Ruiter: Kars Bonhof

Eigenaar: Team Nijhof

Fokker: W. Dekker

O’Bailey vh Brouwershof N.O.P.

De pas negenjarige in België geboren en bij het BWP geregistreerde hengst O’Bailey vh Brouwershof werd eind april met Maikel van der Vleuten verrassend Nederlands kampioen. Zijn debuut op het hoogste niveau in de Nations Cup van Rome was net zo overtuigend met een score van 4 en 0. In Rotterdam zaten Maikel en O’Bailey in het winnende team in de Longines Nations Cup en stond er een resultaat van 1 en 4 op het scorebord. Resultaten waarmee bondscoach Jos Lansink O’Bailey vh Brouwershof voorstelde bij het N.O.P. Naast topspringpaard is de zoon van Darco goedgekeurd voor de dekdienst bij het BWP en het KWPN. O’Bailey’s overgrootmoeder is een halfzus van Jus de Pomme, waarmee Ulrich Kirchhoff in 1996 Olympisch kampioen werd.

Maikel van der Vleuten met O’Bailey van het Brouwershof Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl



Afstamming: Darco x Contact van de Heffinck

Geslacht: hengst

Geboortejaar: 2014

Stamboek: BWP

Ruiter: Maikel van de Vleuten

Eigenaren: Cees van den Oetelaar, Stal van der Vleuten, EAC Sporthorses

Fokker: Jean-Marie De Wiulde