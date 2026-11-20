De KNHS wil per 1 september 2027 afscheid nemen van Concours 3.5 en van de startpas. Daarvoor in de plaats komt een wedstrijdlidmaatschap voor ruiters en een licentie voor paarden. Die wijziging is een spannende: het grootste deel van de KNHS-baten komt namelijk van wedstrijden: nu voornamelijk nog via de startpassen (en daarnaast licenties en wedstrijdheffingen). Zo’n zestig procent (in 2025: 9,2 miljoen van 15,9 miljoen) van de inkomsten worden per volgend jaar september anders vormgegeven. In de ledenraadsvergadering lichtte Theo van der Meulen, directeur bedrijfsvoering bij de KNHS, één en ander toe over de overgang.
en deel er van (2.506.986 (bijna wedstrijden contributies 2025), posten. de 8.047.276 veelvoud euro inkomsten het overgrote uit euro) komt. via komt uit 6,4 waarbij en KNHS binnenkomt Het van in andere leeuwendeel wedstrijdheffingen miljoen) (nationaal de internationaal: Dat nationale is het wat van
Veranderingen
en opgedeeld ruiters) (in buitenlandse (afdrachten nu startlicenties De alle in (voor uit voor smaken), baten is en de nog de wedstrijdheffingen soorten organisatoren). startpassen wedstrijdheffingen
die en licentie wedstrijdruiters pony’s) en rond er voor pony’s (650.000 nieuwe het voor systeem bijdrage contributie) de een (duurder komt de wedstrijdlidmaatschap KNHS In (46.000 het de en 30.000 een een paarden starts). startgeld ‘gewone’ paarden van en dan heeft
de gaan al het einde niet kan In euro jaar gepland, euro’s van de schuiven. miljoen reden miljoen Om overgang te het zodat er wordt aan 15,9 uitgedrukt: van die pas ook is geraakt. baten 9,2 veel
Veranderingen organisatoren en voor ruiters
verandert volgens de er dit Voor ruiters KNHS: concreet
- software (via bestaande Moderne aanbieders)
- plek voor en inschrijvingen Een uitslagen
- verwerking Snelle uitslagen
- voor paarden met wedstrijdlicenties ruiters (afzonderlijk) systeem en Flexibeler
- betalen gebruik naar Meer
organisatoren: voor En
- aan de Geen meer organiseren KNHS afdracht voor
- Moderne verwerkingssoftware
- paarden database de en vanuit ruiters komen alle KNHS
- onderdeel is oefenwedstrijden, de dat worden sportecosysteem trainingsrondjes het van HC-starts, althans: van etc. (of wens KNHS) de
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