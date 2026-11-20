en deel er van (2.506.986 (bijna wedstrijden contributies 2025), posten. de 8.047.276 veelvoud euro inkomsten het overgrote uit euro) komt. via komt uit 6,4 waarbij en KNHS binnenkomt Het van in andere leeuwendeel wedstrijdheffingen miljoen) (nationaal de internationaal: Dat nationale is het wat van

Veranderingen

en opgedeeld ruiters) (in buitenlandse (afdrachten nu startlicenties De alle in (voor uit voor smaken), baten is en de nog de wedstrijdheffingen soorten organisatoren). startpassen wedstrijdheffingen

die en licentie wedstrijdruiters pony’s) en rond er voor pony’s (650.000 nieuwe het voor systeem bijdrage contributie) de een (duurder komt de wedstrijdlidmaatschap KNHS In (46.000 het de en 30.000 een een paarden starts). startgeld ‘gewone’ paarden van en dan heeft

de gaan al het einde niet kan In euro jaar gepland, euro’s van de schuiven. miljoen reden miljoen Om overgang te het zodat er wordt aan 15,9 uitgedrukt: van die pas ook is geraakt. baten 9,2 veel

Veranderingen organisatoren en voor ruiters

verandert volgens de er dit Voor ruiters KNHS: concreet

software (via bestaande Moderne aanbieders)

plek voor en inschrijvingen Een uitslagen

verwerking Snelle uitslagen

voor paarden met wedstrijdlicenties ruiters (afzonderlijk) systeem en Flexibeler

betalen gebruik naar Meer

organisatoren: voor En

aan de Geen meer organiseren KNHS afdracht voor

Moderne verwerkingssoftware

paarden database de en vanuit ruiters komen alle KNHS

onderdeel is oefenwedstrijden, de dat worden sportecosysteem trainingsrondjes het van HC-starts, althans: van etc. (of wens KNHS) de

Lees ook:

https://www.horses.nl/organisaties/knhs/vijf-wedstrijdplatforms-strijden-om-de-gunst-van-wedstrijdorganisaties/

https://www.horses.nl/organisaties/knhs/justus-valk-we-moeten-vooral-heel-goed-luisteren/