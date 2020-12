Het bestuur van de Beroepsgroep Hippische Instructeurs stelt zich voor

Dit voorjaar heeft de KNHS het initiatief genomen om de Beroepsgroep Hippische Instructeurs op te richten voor alle gediplomeerde Hippische Instructeurs in Nederland. De Beroepsgroep Hippische Instructeurs, afgekort BHI, brengt instructeurs met een instructeursdiploma niveau 3, 4 of 5 samen. Het bestuur is nu bekend: Liane Schellekens, Marlon van Wissen, Berry van den Bosch, Hester Klompmaker en Anne Loosveld.

Het doel van de beroepsgroep is belangenbehartiging, kwaliteitsverhoging, dienstverlening en kennisdeling op bijvoorbeeld juridisch, fiscaal, financieel en zakelijk vlak. Daarnaast kunnen aangesloten instructeurs makkelijk met elkaar in contact komen door bijvoorbeeld kennisdeling en het aangaan van gesprekken met elkaar.

Zelfstandig verder

De beroepsgroep gaat zelfstandig verder en valt niet onder de KNHS, maar zal als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de aangesloten instructeurs een belangrijke gesprekspartner zijn richting de KNHS.

Bestuur

Naar aanleiding van een enquête die in het begin van de oprichting naar de leden gestuurd is, is een bestuur samengesteld met verschillende achtergronden en vanuit de verschillende takken en disciplines van de paardensport. Zo worden de verschillende facetten van de paardensport goed vertegenwoordigd in de beroepsgroep.

Experts

Ook zijn er al specialisten met verschillende achtergronden toegetreden om hun expertise te delen, zoals Sanne Beijerman (sportpsychologie), Britt Loeffen (juridische vraagstukken), Felix Hippisch (financieel, fiscaal adviseur), Haike Blaauw, (hippische ondernemerszaken) en Fenna Westerduin (welzijnsbeleid paard). Zij zijn beschikbaar voor vragen vanuit de beroepsgroep en zullen in het nieuwe jaar ook webinars en presentaties geven.

In dit filmpje stelt het bestuur van de beroepsgroep zich voor.

Bron: KNHS