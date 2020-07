Het rommelde in 2019 op de KNHS werkvloer

Uit het onlangs door de KNHS gepubliceerde jaarverslag 2019 is op te maken dat het rommelde op de werkvloer. Het ziekteverzuim was flink hoger dan in 2018 (van 2,68% in 2018 naar 4,32% in 2019) en in december 2019 vond een bijzondere vergadering plaats.

De bijzondere vergadering had de volgende grond volgens het jaarverslag: “De Ondernemings Raad had zorgen over een aantal punten. De werkvloer en het managementteam spraken een andere taal waardoor er een gevoel

is ontstaan dat het managementteam op afstand staat en geen eenheid vormt.”

Goed gesprek

“Met het bestuur en managementteam heeft de Ondernemingsraad

een goed en constructief gesprek gehad. Afgesproken is dat het managementteam beter gaat uitdragen wat er speelt en wat zij verwachten van de werkvloer. Het voltallige managementteam zal ook vier keer per jaar aansluiten bij een OR-vergadering.”

Bron: KNHS