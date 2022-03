Hidde Frankena onderscheiden met gouden KNHS-speld

Dinsdag 29 maart is aan Hidde Frankena de gouden KNHS-speld uitgereikt. Frankena was drie termijnen, en daarmee maar liefst negen jaar, penningmeester van de KNHS. Na het voltooien van de derde termijn was Frankena statutair niet meer herkiesbaar en in februari opgevolgd door Jan Sonneveld.

Hidde Frankena begon in 2013 als penningmeester in het KNHS-bestuur. In die periode werd in Ermelo het Nationaal Hippisch Centrum, dat in 2014 officieel werd geopend, gebouwd. In de daaropvolgende jaren loodste Frankena de KNHS langs financiële uitdagingen. De laatste jaren dat Hidde Frankena in functie was, bracht de corona-pandemie extra uitdagingen.

Veel plezier

Frankena kijkt met heel veel plezier terug op zijn periode bij de KNHS. “We hebben in de afgelopen jaren kunnen werken met een zeer collegiaal en prettig bestuur. Vergaderingen en de samenwerking met de werkorganisatie heb ik altijd met veel plezier gedaan. Na de Olympische Spelen van 2012 ben ik gestart en er is vreselijk veel gebeurd in de afgelopen jaren. We hebben sportieve hoogtepunten meegemaakt, maar ook de organisatorische wijzigingen, de nieuwe contributie structuur en het meer aandacht vestigen op de jeugd zijn een paar voorbeelden van vernieuwingen waar ik met plezier op terug kijk. Ik heb de KNHS bij mijn aanstelling financieel gezond aangetroffen en ik heb het goed af kunnen sluiten. Ik wens bestuur en medewerkers heel veel succes bij de vele uitdagingen die nog gaan komen. Het was mij een genoegen.”

Tussen sporters en bestuurders

Hidde Frankena was op veel KNHS-evenementen aanwezig en mengde zich graag tussen de sporters en bestuurders. Voor zijn inzet voor de KNHS en de gehele paardensport is Frankena bij zijn afscheid in de bestuursvergadering van 29 maart onderscheiden met de gouden speld.

Bron: KNHS