Hippiade: Negen kampioenen gehuldigd op eerste dressuurdag

Op de Hippiade in Ermelo kwamen vandaag de eerste dressuurcombinaties in de baan. Bij de paarden werd gestreden in de klasse B en bij de pony’s in de klassen B (A/B, C en D/E), M1 en M2 (A/B en D/E) en Z1/Z2 voor de C-pony’s. De strijd leverde negen kampioenen op. Er werden meerdere topscores neergezet, met als uitschieter Jaley van de Wetering met Blue Forest Valentijn. In de finale van de Z1/Z2 bij de C-pony’s werden zij beloond met een indrukwekkende score van ruim 75,834%