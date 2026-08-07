Hippiade: Negen kampioenen gehuldigd op eerste dressuurdag

Op de Hippiade in Ermelo kwamen vandaag de eerste dressuurcombinaties in de baan. Bij de paarden werd gestreden in de klasse B en bij de pony’s in de klassen B (A/B, C en D/E), M1 en M2 (A/B en D/E) en Z1/Z2 voor de C-pony’s. De strijd leverde negen kampioenen op. Er werden meerdere topscores neergezet, met als uitschieter Jaley van de Wetering met Blue Forest Valentijn. In de finale van de Z1/Z2 bij de C-pony’s werden zij beloond met een indrukwekkende score van ruim 75,834%
Paarden B
- Myrthe van der Weele met Hardsyssel’s DW (KNHS Regio Gelderland en Flevoland) 71.000%
- Lisa van Steenwinckel met Zoom Advocatuur’s Blueberry (KNHS Regio Noord-Brabant), 69.917%
- Nicole Reinders met Rock ’n Rose Cara KvB (KNHS Regio Noord-Brabant), 69.917%
Pony’s
- Jaley van de Wetering met Blue Forest Valentijn (KNHS Regio Drenthe), 75.834%
- Mischa Kanters met Hidaya SVR (KNHS Regio Noord-Brabant), 69.143%
- Sandy Brammer Langeberg met Goldfly (KNHS Regio Noord-Holland), 65.513%
Pony’s M1 Cat. A/B/C
- Saar Flier met Super Dexter (KNHS Regio Overijssel), 70.250%
- Amy Vos met macciato (KNHS Regio Gelderland en Flevoland), 68.917%
- Olivia Schimmel met Blanche Optimist Rover (KNHS Regio Drenthe), 65.584%
- Febe van der Velden met Woldberg’s Tobias (KNHS Regio Noord-Brabant), 70.000%
- Imena Paal met Keulse Hoeve’s Twinkel (KNHS Regio Friesland), 67.750%
- Olivia Schimmel met Samorens Katelynn’s Rambo (KNHS Regio Drenthe), 64.584%
Pony’s B cat. D/E
- Jitte Verhagen met Thornfield Issy (KNHS Regio Noord-Brabant), 71.750%
- Vajèn Slagter met Eolo (KNHS Regio Drenthe), 71.750%
- Nea Frantzen met Goldmariechen NVF, (KNHS Regio Limburg), 70.834%
- Djessa Geraedts met Ravensbos’s Igor (KNHS Regio Limburg), 70,834%
- Ruth Agema met Star’s George (KNHS Regio Groningen), 70.000%
- Michelle Veldman met Playboy (KNHS Regio Noord-Brabant), 69,750%
Pony’s B cat. A/ B
- Rosemarie Werkman met Hope Quail (KNHS Regio Groningen), 70,083%
- Lux van Boxtel met Dion (KNHS Regio Noord-Brabant), 68,167%
- Marie-Antoinette Claessens met Axie (KNHS Regio Limburg), 67.167%
Pony’s M1 cat. D/E
- Noël Lap met Goldwin’s Hoeve’s Dreamy (KNHS Regio Groningen), 70.500%
- Britta Liebregts met Damenheld’s Diamo (KNHS Regio Noord-Brabant), 69.500%
- Nadia Geuze met Greg Heffley (KNHS Regio Zuid-Holland), 69.167%
Pony’s M2 cat. D/E
- Alisa van Bommel met Elexa (KNHS Regio Gelderland & Flevoland), 70,667%
- Imane Otmani met Greenfield Proud (KNHS Regio Noord-Brabant), 70.000%
- Maud Giethoorn met Castenrayseweg’s Champagnero WNE (KNHS Regio Drenthe), 68.167%
Happy Athlete prijs
De Happy Athlete prijs die mede mogelijk werd gemaakt door Fruno’s ging naar Ainhoa Kuijs met Equinhoa’s Shanory. De toelichting luidde: “Deze combinatie viel op door het ontspannen en hele vriendelijke beeld. De amazone gaf het paard veel vertrouwen bij een schrikreactie en ze rijdt met een grote glimlach op haar gezicht.“
Bron: KNHS