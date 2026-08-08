Hippiade: Tien kampioenen erbij op de tweede dressuurdag

Petra Trommelen
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Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De tweede dag van de Hippiade stond opnieuw in het teken van de dressuur. In Ermelo werden vandaag tien Nederlandse kampioenschappen verreden: de klassen L1 en L2 voor paarden, de L1 en L2 voor pony's in de categorieën A/B, C en D/E, en de Z1 en Z2 voor pony's in de categorie D/E.

Door Petra Trommelen

Paarden

Paarden L2

  1. Demi Feijs met Eaton (KNHS Regio Limburg), 71.167%
  2. Elise Geschiere met Odrisi (KNHS Regio Gelderland), 68.917%
  3. Rosalie Mol met Starfighter of Invicitus (KNHS Regio Zuid-Holland), 68.417%

Paarden L1 

  1.  Elya Doré met Radar Love (KNHS Regio Limburg), 75.334%
  2.  Jacintha van Putten met Omeya (KNHS Regio Zeeland), 72.750%
  3.  Gayle Bosch met Skylger (KNHS Regio Noord-Holland), 70.250%

Pony’s Categorie D/E

Pony’s L2 cat. D/E

  1. Jaylee Mom met Libenti’s Milagro (KNHS Regio Gelderland), 77.167%
  2. Maartje Sloof met Spoorzicht’s Jupiler (KNHS Regio Overijssel), 72.584%
  3. Jaley van de Weteringen (KNHS Regio Drente), 72.333%

Pony’s L1 cat. D/E

  1. Mira van Zanten met Grenzhoehes Negretto (KNHS Regio Gelderland), 72.667%
  2. Marlies Werkman met Bekelaar’s Victory (KNHS Regio Groningen), 69.667%
  3. Vajèn le Jeune met Southwind’s Thor (KNHS Regio Noord-Brabant), 69.417%

Pony’s Z2 cat. D/E

  1. Fabiënne Raijmaker met Wrong is Right (KNHS Regio Noord-Brabant), 155.330%
  2. Esmae Niessen met Ganymed W (KNHS Regio Limburg), 147.821%
  3. Florence Wind met Golden Star G (KNHS Regio Drenthe), 146.426%

Pony’s Z1 cat. D/E

  1. Tess van den Hurk met Cream de Luxe DV (KNHS Regio Noord-Brabant), 70.952%
  2. Pip Fredrikze met Amalia’s Shadow (KNHS Regio Noord-Brabant), 68.952%
  3. Linde Bos met Daily’s Destiny (KNHS Regio Groningen), 66.714%

Pony’s Categorie A/B

Pony’s L1 cat. A/B

  1. Charlotte van Daele met Vechtzicht Classic Lilly (KNHS Regio Zeeland), 67.667%
  2. Marie-Antoinette Claessens met Spoorzicht’s Taggerty (KNHS Regio Limburg), 66.750%
  3. Lette Duijts met Paralels Sanne, (KNHS Regio Noord-Brabant), 66.667%

Pony’s L2 cat. A/B

  1. Suus van den Broek met Pronk Stable’s Golden Spirit (KNHS Regio Noord-Brabant), 70.417%
  2. Djessa Geraedts met Ravensbos’s Harvey Grey (KNHS Regio Limburg), 65.417%
  3. Sarah Timmermans met Ziva, (KNHS Regio Noord-Brabant), 64.584%

Pony’s Categorie C

Pony’s L1 cat. C

  1. Saar Flier met Top Secret (KNHS Regio Overijssel), 73.750%
  2. Lieke Bekx met Good Boy (KNHS Regio Noord-Brabant), 70.584%
  3. Elin van Campen met Elmohoeve’s Valegro, (KNHS Regio Gelderland), 67,834%

Pony’s L2 cat. C

  1. Rhodé van Kalkeren met Daley daydream van het Gildeland (KNHS Regio Noord-Brabant), 69,417%
  2. Sterre van Luijten met Heidepeel’s Stitch (KNHS Regio Noord-Holland), 68,584%
  3. Laureline Goeman met Moorstreet’s Lennon, (KNHS Regio Zeeland), 66,584%

Alle uitslagen

Bron: KNHS

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