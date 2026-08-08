Hippiade: Tien kampioenen erbij op de tweede dressuurdag

De tweede dag van de Hippiade stond opnieuw in het teken van de dressuur. In Ermelo werden vandaag tien Nederlandse kampioenschappen verreden: de klassen L1 en L2 voor paarden, de L1 en L2 voor pony's in de categorieën A/B, C en D/E, en de Z1 en Z2 voor pony's in de categorie D/E.