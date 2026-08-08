Hippiade: Tien kampioenen erbij op de tweede dressuurdag

De tweede dag van de Hippiade stond opnieuw in het teken van de dressuur. In Ermelo werden vandaag tien Nederlandse kampioenschappen verreden: de klassen L1 en L2 voor paarden, de L1 en L2 voor pony's in de categorieën A/B, C en D/E, en de Z1 en Z2 voor pony's in de categorie D/E.
Paarden
Paarden L2
- Demi Feijs met Eaton (KNHS Regio Limburg), 71.167%
- Elise Geschiere met Odrisi (KNHS Regio Gelderland), 68.917%
- Rosalie Mol met Starfighter of Invicitus (KNHS Regio Zuid-Holland), 68.417%
Paarden L1
- Elya Doré met Radar Love (KNHS Regio Limburg), 75.334%
- Jacintha van Putten met Omeya (KNHS Regio Zeeland), 72.750%
- Gayle Bosch met Skylger (KNHS Regio Noord-Holland), 70.250%
Pony’s Categorie D/E
Pony’s L2 cat. D/E
- Jaylee Mom met Libenti’s Milagro (KNHS Regio Gelderland), 77.167%
- Maartje Sloof met Spoorzicht’s Jupiler (KNHS Regio Overijssel), 72.584%
- Jaley van de Weteringen (KNHS Regio Drente), 72.333%
Pony’s L1 cat. D/E
- Mira van Zanten met Grenzhoehes Negretto (KNHS Regio Gelderland), 72.667%
- Marlies Werkman met Bekelaar’s Victory (KNHS Regio Groningen), 69.667%
- Vajèn le Jeune met Southwind’s Thor (KNHS Regio Noord-Brabant), 69.417%
Pony’s Z2 cat. D/E
- Fabiënne Raijmaker met Wrong is Right (KNHS Regio Noord-Brabant), 155.330%
- Esmae Niessen met Ganymed W (KNHS Regio Limburg), 147.821%
- Florence Wind met Golden Star G (KNHS Regio Drenthe), 146.426%
Pony’s Z1 cat. D/E
- Tess van den Hurk met Cream de Luxe DV (KNHS Regio Noord-Brabant), 70.952%
- Pip Fredrikze met Amalia’s Shadow (KNHS Regio Noord-Brabant), 68.952%
- Linde Bos met Daily’s Destiny (KNHS Regio Groningen), 66.714%
Pony’s Categorie A/B
Pony’s L1 cat. A/B
- Charlotte van Daele met Vechtzicht Classic Lilly (KNHS Regio Zeeland), 67.667%
- Marie-Antoinette Claessens met Spoorzicht’s Taggerty (KNHS Regio Limburg), 66.750%
- Lette Duijts met Paralels Sanne, (KNHS Regio Noord-Brabant), 66.667%
Pony’s L2 cat. A/B
- Suus van den Broek met Pronk Stable’s Golden Spirit (KNHS Regio Noord-Brabant), 70.417%
- Djessa Geraedts met Ravensbos’s Harvey Grey (KNHS Regio Limburg), 65.417%
- Sarah Timmermans met Ziva, (KNHS Regio Noord-Brabant), 64.584%
Pony’s Categorie C
Pony’s L1 cat. C
- Saar Flier met Top Secret (KNHS Regio Overijssel), 73.750%
- Lieke Bekx met Good Boy (KNHS Regio Noord-Brabant), 70.584%
- Elin van Campen met Elmohoeve’s Valegro, (KNHS Regio Gelderland), 67,834%
Pony’s L2 cat. C
- Rhodé van Kalkeren met Daley daydream van het Gildeland (KNHS Regio Noord-Brabant), 69,417%
- Sterre van Luijten met Heidepeel’s Stitch (KNHS Regio Noord-Holland), 68,584%
- Laureline Goeman met Moorstreet’s Lennon, (KNHS Regio Zeeland), 66,584%
Bron: KNHS