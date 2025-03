Hippisch topbestuurder Theo Ploegmakers zet noodgedwongen een stap terug

Zoals eerder gemeld, legt Theo Ploegmakers vanwege gezondheidsredenen per 1 april de voorzittershamer van de Europese Hippische Federatie EEF neer. Een groot hippisch bestuurder van Nederlandse bodem trekt zich hiermee noodgedwongen terug van het internationale toneel, een moment dat we aangrijpen om stil te staan bij de visionaire en dienende rol die Ploegmakers al die jaren voor onze paardensport heeft vervuld.

Als enthousiast springruiter in zijn jeugdjaren bleek de passie voor de paardensport in algemene zin en voor de springsport in het bijzonder al vroeg diepgeworteld bij de nu 78-jarige Ploegmakers. Die passie kwam later ook naar voren toen de Brabander tijdens zijn werkzame en zakelijke leven optrad als sponsor van springruiter Eric van der Vleuten. Bestuurlijke ervaring in de paardensport deed Ploegmakers begin deze eeuw al op door toe te treden tot het bestuur van Indoor Brabant, het huidige The Dutch Masters. Bij zijn aftreden in 2011 werd hij erelid van het concours, waar hij een innige band mee heeft.

KNHS-voorzitter

Op dat moment was Ploegmakers reeds twee jaar actief in het bestuur van de KNHS, waarin hij vanaf 2011 de rol van voorzitter zou vervullen. Tijdens zijn onbezoldigd voorzitterschap kon het bestuur tal van vernieuwingen doorvoeren en halverwege deze periode markeerde 2014 een bijzonder jaar, met de opening van het vernieuwde Nationaal Hippisch Centrum door Koning Willem-Alexander, gevolgd door de voor ons land zo succesvolle Wereldruiterspelen in Caen.

In 2018 zat de statutair maximale periode van negen jaar erop, waarna Ploegmakers de voorzittershamer van de KNHS verruilde voor deze van de Europese federatie EEF. Zijn passie voor de paardensport, sociale vaardigheden en capaciteiten om verbindingen tussen mensen en organisaties te leggen waren inmiddels tot buiten onze landsgrenzen bekend. Deze kwalificaties werden eveneens omarmd door de wereldfederatie FEI én droegen in 2019 bij aan het toekomen van een koninklijke onderscheiding voor de bevlogen bestuurder.

Visionair

Tot op de dag van vandaag komt die bevlogenheid naar voren als het over het onderwerp paardenwelzijn gaat. Ploegmakers toonde zich al tijden terug een ware visionair door als eerste hippische bestuurder het belang van paardenwelzijn in de sport niet alleen te benadrukken, maar ook voortdurend onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft hij oog voor bredere, maatschappelijke thema’s die eveneens onze sport raken, zoals duurzaamheid en klimaatverandering.

Aansluitend op zijn progressieve visie trad Ploegmakers in 2022 toe tot de Equine Ethics and Wellbeing Commission. In deze adviserende FEI-commissie, die veelal bestond uit wetenschappers, stond het thema social license – een stokpaardje van Ploegmakers – centraal. Typerend voor hem is dat hij bij een dergelijk onderwerp de kool en de geit niet spaart en vragen en zorgen die bij een breder publiek leven omtrent het gebruik van paarden in de sport niet uit de weg gaat.

Vastberadenheid

Dit alles doet Ploegmakers in het belang van de sport, die hem zo nauw aan het hart ligt. Het bracht FEI-voorzitter Ingmar de Vos bij de bekendmaking van zijn terugtreden als EEF-voorzitter tot de woorden: “Als belangrijk persoon binnen de hippische gemeenschap en toegewijd lid van het FEI-bestuur hebben Theo’s ideeën als katalysator gefungeerd bij veel kritische discussies en initiatieven die hebben bijgedragen aan een verdere ontwikkeling van de paardensport in Europa. Iedereen die Theo kent, weet dat hij nooit bang is geweest om nieuwe ideeën uit de dragen en te pleiten voor verandering. We zijn ervan overtuigd dat hij zijn huidige, persoonlijke uitdaging met dezelfde vastberadenheid zal aangaan, die zijn werk door de jaren heen heeft gekenmerkt.”

Bedanken

De KNHS bedankt Theo Ploegmakers voor de jarenlange, intensieve inzet voor de sport. Voormalig KNHS-voorzitter en huidig ad-interim directeur Cees Roozemond zegt: “Het was allereerst een grote eer, maar net zo goed een grote uitdaging om Theo in 2018 op te volgen als voorzitter van onze prachtige vereniging. We waren enorm verheugd dat hij vervolgens benoemd werd tot voorzitter van de EEF, wat niet meer dan logisch en terecht was. Daar heeft hij de lijn van professioneel besturen, met oog voor alle uitdagingen om ons heen doorgezet. Het was prettig om in de hoedanigheid van Theo een kundig en ervaren voorzitter van de EEF te hebben, met wie we regelmatig van gedachten konden wisselen over allerlei nationale en internationale dossiers. Bovenal is Theo natuurlijk een fijn mens. Iemand met hart voor de zaak én voor het paard. Wij bedanken hem als KNHS, maar zeker ik ook persoonlijk voor alles wat hij voor de nationale en internationale hippische sport heeft betekend en wensen hem alle kracht bij de huidige uitdagingen die hij moet trotseren.”