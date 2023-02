Hoe ziet de toekomst van de breedtesport er uit? Vul de enquête in

De KNHS, en daarmee ook de Nederlandse paardensport zoals we die kennen, viert dit jaar haar honderdjarig jubileum. In die honderd jaar heeft de sport zich enorm ontwikkeld. Maar wat staat ons de komende honderd jaar te wachten? Hoe kunnen we de uitdagingen het hoofd bieden en zorgen dat we nog heel lang kunnen blijven genieten van de paardensport? Horses.nl is benieuwd naar jouw ideeën daarover!

Hoewel de ogen vaak gericht zijn op de topsport, begint alles bij de breedtesport. Zonder voldoende aanwas van jonge ruiters, goede instructeurs en genoeg wedstrijden hebben we over vijftien jaar sowieso geen nieuwe Dinja of Harrie. En op dat vlak zijn er zeker een aantal hindernissen te overwinnen. Een korte samenvatting van het artikel dat deze week in de Paardenkrant staat:

Andere maatschappelijke trends, zoals toenemende individualisering en wellicht ook commercialisering, maakt het verenigingen nog wat lastiger. Waar vind je ze nog, mensen die al hun vrije uurtjes willen steken in een vereniging? Hoe ga je daar als vereniging mee om? Welzijn We kunnen er niet omheen: ook voor de basis spelen de huidige ‘welzijnsperikelen’ een rol. Is een zweep of spoortje straks nog wel toegestaan, hoe zorgen we dat het kennisniveau op peil blijft en hoe moeten we omgaan met het vergrootglas waar de sport onder ligt?

Toekomstproof

Wat moet er gebeuren om de sport toekomstproof te maken? Als paardensporter heb je daar vast ideeën over. We zijn heel benieuwd!

In de Paardenkrant en op Horses.nl komen we terug op de resultaten.

