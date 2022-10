‘Ik blijf zo lang als het maar kan I&R-controleur’

Van 1 tot en met 9 oktober 2022 is het de Week van de Scheidsrechter, een initiatief van NOC*NSF. De KNHS zet daarom deze week de officials extra in het zonnetje! I&R-controleur Eddy Mannak zet zich al jaren in als official voor de paardensport.

Eddy Mannak (53) is al meer dan tien jaar werkzaam als I&R-controleur. “Ik ben de paardenwereld ingerold door mijn dochter. Als zestienjarig meisje wilde ze, aangestoken door een goede vriendin van ons, graag op paardrijden. Daarvoor zat ze jarenlang op wedstrijdzwemmen en was ik ook official bij de wedstrijden. Nu ging ze paardrijden en zelfs wedstrijden rijden. Ik maak me graag nuttig en wil actief bezig zijn. Daarnaast vind ik het leuk om met mensen en dieren bezig te zijn. Ik ben toen gaan informeren wat ik voor de paardensport kon betekenen.”

Bijscholingscursus

”Een druk leven houdt je jong, zeg ik altijd. Ik ben een groot dressuurliefhebber. Dat vind ik fantastisch om te zien. Ook controleren op springwedstrijden vind ik leuk. De ruiters in de ring volgen elkaar snel op en dat werkt wat vlotter. Het geeft me voldoening om anderen er net zo enthousiast over te maken als ik zelf ben. Ik ben een enige tijd geleden gevraagd om de bijscholing voor I&R-controleurs te ontwikkelen en te geven. De bedoeling was om een korte presentatie te maken. Uiteindelijk is het – geheel op z’n Eddy’s – een presentatie geworden van ruim honderd sheets. Iedere I&R-controleur krijgt nu deze online cursus. Ik vind het heel leuk om zaken van A tot Z in detail uit te werken, en er zo voor te zorgen dat iedereen helemaal op de hoogte is en op dezelfde manier werkt. Als het aan mij ligt blijf ik zo lang als het maar kan I&R-controleur. Ik vind het heerlijk.”

Bron: KNHS