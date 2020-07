Initiatiefgroep Aangespannen Sport treedt naar buiten

De nieuwe initiatiefgroep aangespannen sport is opgericht door een kleine groep liefhebbers voor deze tak van sport. Na de breuk tussen het KNHS en VTN en VHN en VFT hebben zij besloten om zelf een groep op te richten.

Het doel van de initiatiefgroep is het faciliteren van aangespannen wedstrijden onder de naam van de KNHS. Hierbij staat het dierenwelzijn, sportiviteit, fatsoen en vakbekwaamheid voorop. Nu zowel het VFT bestuur ervoor kiest gelijk aan het VHN bestuur om zonder inspraak van de leden de KNHS de rug toe te keren, willen wij ons initiatief toelichten. Er gaan namen rond van personen die er betrokken bij zouden zijn, maar dit is onjuist.

Voorzitter Kees Visser

De voorzitter van deze groep wordt Kees Visser. Hij is voormalig eigenaar van Moorland Totalis. De initiatiefgroep en de KNHS hebben afspraken gemaakt om hier samen uit te komen en proberen het voor iedereen goed te doen.

Slogan

De KNHS is niet perfect maar is wel het ‘thuis’ van Hippisch Nederland. We willen behouden wat goed is en samen verbeteren wat verbeterd moet worden.

Bron: Horses.nl/ Initiatiefgroep Aangespannen Sport