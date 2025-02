Iris Boelhouwer neemt na vijf jaar afscheid als Technisch Directeur van de KNHS

Na een periode van vijf jaar waarin zij met passie en toewijding leiding heeft gegeven aan de topsport binnen de KNHS, neemt Iris Boelhouwer begin mei afscheid als Directeur Topsport/Technisch Directeur. Met een duidelijke visie op talentontwikkeling en prestatie op het allerhoogste niveau heeft zij samen met ruiters, coaches en team topsport de Nederlandse paardensport verder laten groeien en internationaal laten excelleren.

Iris Boelhouwer: “Ik kijk met enorm veel trots terug op de afgelopen vijf jaar. Het waren jaren waarin we prachtige sport hebben beleefd, waaronder team zilver springen op het WK in Herning. Ik vond het een voorrecht om onderdeel te zijn van twee Olympische Spelen: Tokio 2021, midden in de uitdagende coronaperiode, en Parijs 2024, waar alles samenkwam en we op topniveau hebben gepresteerd. De inzet en passie van alle TeamNL-ruiters, menners en voltigeurs in de afgelopen 5 jaar zijn bewonderenswaardig en hebben geleid tot prachtige kampioenschappen in binnen- en buitenland, met indrukwekkende resultaten. Het is voor mij nu tijd om een andere keuze te maken.”

Kansen gecreëerd

Onder haar leiding is een solide en modern technisch kader neergezet, met bondscoaches die de Nederlandse paardensport naar een hoger niveau hebben gebracht en dat zullen blijven doen. Daarnaast heeft Iris reële kansen gecreëerd voor talenten en jonge combinaties om door te stromen naar de wereldtop en is met het introduceren van het N.O.P.T voor jonge dressuurpaarden ook een stap gezet in het tijdig erkennen van die talentvolle jonge paarden. Daarnaast is de KNHS verder geprofessionaliseerd op het gebied van topsportbeleid en is er meer aandacht gekomen voor het gebruik van data in de sport.

Trots

“Terugkijkend op de successen en de uitdagingen die we zijn tegengekomen, ben ik vooral dankbaar voor de samenwerking met de ruiters, coaches, eigenaren, collega’s, NOC*NSF en alle betrokkenen binnen en buiten de KNHS. Samen hebben we een sterke basis gelegd voor de toekomst van de Nederlandse paardensport. Ik heb enorm genoten van deze periode en heb het volste vertrouwen dat de KNHS met dit team op koers blijft naar verdere groei en successen.”

Dankbaar

Cees Roozemond, algemeen directeur van de KNHS, is Iris dankbaar voor haar tomeloze inzet de afgelopen jaren: “Ik heb Iris leren kennen als een zeer gedreven technisch directeur met een groot hart voor de paardensport en de mensen waar zij mee samenwerkt. Ik vind het jammer dat ze weg gaat, maar uiteraard respecteer ik haar keuze. Samen met de TeamNL ruiters, paarden, technisch kader, eigenaren en het topsportteam heeft zij geweldige resultaten geboekt. Daar mogen we trots op zijn.”

De komende periode zal Iris Boelhouwer haar taken blijven vervullen en wordt er gezocht naar een geschikte opvolger.