Jaarplan 2020 goedgekeurd, leden geven KNHS een 7

Het jaarplan 2020 'Beter Paardrijden, Samen werken aan een doelgroepgericht paardensportaanbod' is op de Ledenraadsvergadering van de KNHS op 7 november 2019 goedgekeurd. Daarnaast zijn de begroting voor het jaar 2020 en de licentiereglementen Officials en Instructeurs 2020-2021 goedgekeurd.

Aan de basis van het jaarplan staat het ledentevredenheidsonderzoek dat in juli 2019 is gehouden. 16.000 leden vulden de uitgebreide vragenlijst in en gaven de KNHS een 7. “Een mooi cijfer met ruimte voor verbetering”, aldus de KNHS . “Het jaarplan speelt in op de verbetering door bijvoorbeeld officials en sportaanbieders tot ambassadeurs te maken.” Daarnaast wil de KNHS dat de wedstrijdsporters meer plezier beleven door te zorgen voor een aanbod dat past bij leeftijd, een deskundige en opbouwende jurering en meer ondersteuning voor de wedstrijdorganisaties.

Ambitie, beleving en resultaat

Volgens de KNHS zijn er meer noviteiten en acties benoemd in het plan dat dit jaar al is ingezet. Zo maakt de paardensportbond met een Bixie&Friends starterspakket het beginnen met paardrijden leuker. Ruiters kunnen op het nieuwe buitenrijdplatform buitenrijden.nl mooie ruiterroutes vinden door het hele land en de KNHS Academy leert ruiters naast beter te rijden meer over het welzijn van het paard. “Kortom: de KNHS gaat voor beter paardrijden, in ambitie, beleving en resultaat.”

Visie en missie

Behalve de focuspunten en plannen voor het nieuwe jaar zijn ook de hernieuwde visie en missie te lezen in het jaarplan. De KNHS heeft als sportbond voor en van alle paardensporters de missie dat de liefde en passie voor het paard voelbaar is in alles wat zij doet. “Door dit te combineren met de kennis en fijnmazige sportinfrastructuur helpt de KNHS mensen een goede verbinding met hun paard tot stand te brengen en te behouden zodat iedereen op een verantwoorde manier de paardensport kan beoefenen passend bij ieders ambitie. Hierbij zorgt de bond altijd voor veilige, eerlijke en vooral leuke paardensport. Het welzijn van het paard staat centraal in alles wat de KNHS doet.”

Financieel gezond

Behalve het jaarplan werd ook de begroting besproken op de Ledenraadsvergadering. Financieel directeur Theo van der Meulen liet in zijn presentatie op de Ledenraadsvergadering zien dat de KNHS financieel gezond is. De begroting geeft een 0+ resultaat weer en een separate toelichting van de exploitatie van het Nationaal Hippisch Centrum. De nieuwe tarievenlijst kwam ook aan bod. De KNHS voert de gebruikelijke indexatie op haar tarieven door.

Licentiereglementen

De licentiereglementen voor Officials en Instructeurs 2020-2021 kwamen ook ter tafel. De reglementen zijn in opdracht van de Ledenraad herschreven. De opdracht was om een eenvoudiger en bondiger document op te stellen van maximaal enkele pagina’s. De KNHS-werkorganisatie heeft dit gedaan met advies van een klankbordgroep vanuit de Ledenraad en het dressuurforum. Op de Ledenraadsvergadering zijn de documenten goedgekeurd. Begin december volgt meer informatie over de Licentiereglementen op knhs.nl.

Bron: Persbericht KNHS