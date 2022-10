Jacques van der Harst onderscheiden met gouden KNHS-speld

Bij zijn afscheid als voorzitter van de Regio Brabant op woensdag 26 oktober, kreeg Jacques van der Harst de gouden KNHS-speld uitgereikt. Inspirator Van der Harst ontving de speld uit handen van federatiebestuurslid Annemiek van der Vorm.

De overhandiging van de gouden KNHS-speld vond plaats tijden de Algemene Ledenvergadering van de Regio Brabant in Haaren. Naast voorzitter Van der Harst nam ook Ad Mulders afscheid tijdens de bijeenkomst. Uiteraard werd ook hij bedankt voor zijn inzet.

Tomeloze inzet

Jacques van der Harst ontving de gouden KNHS-speld als dank en blijk van waardering voor zijn tomeloze inzet voor de hippische sport, zowel op bestuurlijk als organisatorisch vlak. Sinds 2016 was Van der Harst voorzitter van KNHS Regio Noord-Brabant en nam hij zitting in de KNHS Ledenraad.

Grand Prix-jurylid

Naast deze bestuurlijke functie is Jacques van der Harst onder meer Grand Prix-jurylid, Technical Delegate vanuit de FEI voor de Para Dressuur, instructeur wedstrijdsport, heeft hij zitting in het trainersplatform en is hij initiatiefnemer van Sportcafé Brabant. Woorden van dank en bloemen gingen ook uit naar Jacques echtgenote Eugenie die zich ook jaren met tomeloze energie heeft ingezet voor de sport.

Frits Beenhakker nieuwe voorzitter

Frits Beenhakker werd tijdens de ALV geïntroduceerd als nieuwe voorzitter van Regio Brabant.

