Jansen en Van den Bosch nieuw in KNHS topsportcommissies mennen en paradressuur

Ineke Jansen en Hermann van den Bosch zijn nieuwe gezichten in de KNHS topsportcommissies. Jansen vervangt in de TC Paradressuur Jacques van der Harst, Hermann van den Bosch volgt Bram Chardon op voor de discipline mennen.

Ineke Jansen is een veel en graag gezien jurylid bij de paradressuur. Recent jureerde ze nog op de Paralympische Spelen in Parijs. Ook het nieuwe lid van de topsportcommissie mennen is een zeer gewaardeerd jurylid. Hermann van den Bosch is FEI Judge Driving en maakte van 2014 tot en met 2017 deel uit van het KNHS Forum voor de discipline mennen.

Bron: Persbericht