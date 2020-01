Jeanine Nieuwenhuis KNHS Talent van het Jaar

Jeanine Nieuwenhuis is tijdens Jumping Amsterdam uitgeroepen tot KNHS Talent van het Jaar 2019. De 24-jarige dressuuramazone ontving de felbegeerde jaarprijs uit handen van Anky van Grunsven, ambassadeur van het KNHS Talentenplan, en bondscoach van de springruiters Rob Ehrens. Vorig jaar was het springruiter Kevin Jochems die werd gehuldigd als Talent van het Jaar.

2019 was sportief gezien een geweldig goed jaar voor Jeanine Nieuwenhuis. De amazone won op het EK dressuur U25 twee glanzende individuele gouden medailles en was lid van het team dat prachtig zilver wist te winnen. Een geweldige prestatie die zij leverde met de imponerende TC Athene. Naast het Europese goud was Nieuwenhuis ook de nationale Indoor en outdoor kampioene in de U25 klasse en heeft inmiddels haar eerste overwinning bij de senioren geboekt. Nieuwenhuis is sinds 2017 lid van het KNHS Talententeam.

Tim Coomans

Jeanine traint en werkt al vele jaren bij Tim Coomans in Oud-Beijerland. In de verkiezing van het KNHS Talent van het Jaar tellen de stemmen van drie partijen: bondscoaches en trainers, de pers en het publiek. Bij zowel de coaches en trainers als de pers werd Jeanine als winnaar verkozen.

Onwaarschijnlijke prestatie

Bondscoach Imke Schellekens motiveert haar keuze als volgt: “Op nummer 1 staat voor mij Jeanine Nieuwenhuis die met TC Athene een onwaarschijnlijke prestatie leverde tijdens het EK U25 door Europees kampioen te worden. Tevens maakte zij de overstap naar de senioren dat haar ook zeker niet onverdienstelijk afging.” Ook voor bondscoach Alex van Silfhout was de keus duidelijk: “Jeanine reed een super EK en vindt direct aansluiting bij de senioren.”

Alles winnen

Mischa Koot, lid van het KNHS Trainersplatform motiveert haar keus ook duidelijk: “Jeanine want tja, wat moet je nóg meer doen dan bijna alles winnen! Superknap van haar en wat een ijzersterke mentaliteit heb je dan!”

Meerdere vertegenwoordigers van de pers zijn ook enthousiast over de succesvolle overstap die Jeanine Nieuwenhuis al maakte naar de senioren.

Superruig

Jeanine Nieuwenhuis: “Ik vind het super ruig om Talent van het Jaar te zijn. Het was al fantastisch om lid te zijn van het KNHS Talententeam, dit maakt het nog mooier.”

Nina de Haas

Eventing amazone Nina de Haas, die in 2019 voor het eerst was opgenomen in het KNHS Talententeam, kreeg de meeste publieksstemmen en ontving een prachtige staatsiedeken uit handen van Anky van Grunsven.

Voorgangers

Het overgrote merendeel van de voorgangers van Jeanine Nieuwenhuis draait nog steeds mee in de topsport. Bekijk ze hier:

2018: Kevin Jochems (springen)

2017: Anne Meulendijks (dressuur)

2016: Sanne Thijssen (springen)

2015: Lisa Nooren (springen)

2014: Rixt van der Horst (para-dressuur)

2013: Frank Schuttert (springen)

2012: Hendrik-Jan Schuttert (springen)

2011: Elaine Pen (eventing)

2010: Maikel van der Vleuten (springen)

2009: Lotje Schoots (dressuur)

2008: Tim Lips (eventing)

2007: Lotje Schoots (dressuur)

2006: Maikel van der Vleuten (springen)

2005: Laurens van Lieren (dressuur)

2004: Angela van den Berg (dressuur)

2003: Willem Greve (springen)

2002: Gert-Jan Bruggink (springen)

Bron: KNHS Persbericht