Jeugdbestuurslid Bosman van KNHS: ‘Hele systeem moet op de schop’

KNHS-jeugdbestuurslid Thomas Bosman heeft een analyse van de paardensportbond geschreven voor het sportplatform Sportknowhowxl.nl. Bosman schrijft over de kritiek die de KNHS te verduren krijgt. Vooral ook interne kritiek, op de dure startpassen in coronatijd en op de trage besluitvorming.

Thomas Bosman (22) is samen met Carmen Norder aangesteld om de jeugd een stem te geven in het KNHS-bestuur. Hij beschrijft dat er grote verschillen zijn in de bedragen die KNHS-leden moeten betalen. Hij schijft dat sommige leden een ‘hoge kostenbeleving hebben’ ten opzichte van wat er in verhouding voor terug komt.

‘Hele systeem moet op de schop’

Bosman: ”Dat zorgt nog weleens voor scheve gezichten. We hebben te maken met heel veel verschillende doelgroepen en moeten verschillende behoeftes bedienen. Dat maakt de oplossing ingewikkeld. Het hele systeem moet op de schop. Niet alleen de spelregels, maar ook de manier waarop de KNHS georganiseerd is zal moeten worden aangepast. Hier hebben we een grootschalig programma ‘Vernieuwing van de wedstrijdsport’ voor opgezet.”

Democratisch verenigingsproces

Maar Bosman constateert ook dat zo’n democratisch verenigingsproces lang duurt. Hij besluit zijn bijdrage met: ”We kunnen best al die democratisch geledingen overboord gooien, vervolgens KNHS-aandelen uitgeven, een dure commerciële directeur aanstellen en een raad van commissarissen benoemen, zodat die op Shell-achtige wijze te werk kunnen gaan. Het hoofddoel wordt geld verdienen en de prijzen van alle diensten (wedstrijdafdrachten, startpassen, enzovoorts) komen tot stand door vraag en aanbod. Zou dat een geschikt model zijn voor de sportbond van de toekomst?”

Bron: Horses.nl/Sportknowhowxl