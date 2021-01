John van der Starre stopt als bestuurslid van de KNHS. De KNHS meldt dat er een verschil van inzicht is ontstaan over de wijze waarop het bestuur invulling geeft aan de governance.

John was ruim twee jaar verbonden aan de KNHS als bestuurslid. Hij trok daarbij zelf de conclusie dat het beter is om zijn lidmaatschap te beëindigen. De KNHS betreurt deze keuze maar respecteert zijn besluit. Ze zijn John zeer erkentelijk voor zijn inzet en wensen hem veel succes in de toekomst.

Bron: Horses.nl/KNHS