Justus Valk nieuwe manager sport bij de KNHS

Justus Valk, de chef van familiebedrijf de Hollandsche Manege in Amsterdam, is door de KNHS benoemd als 'manager sport' en daarmee is hij de opvolger van Gerard Arkema. De functie van Valk lijkt wat breder opgezet: Arkema was manager wedstrijdsport/breedtesport. Met de benoeming van Laurens van Lieren en Justus Valk zijn de twee openstaande vacatures in het managementteam nu bezet.

Algemeen directeur van de KNHS Cees Roozemond is er trots op dat Justus en Laurens binnenkort bij de KNHS aan de slag gaan: “De KNHS is een vereniging van en voor leden. Ik vind het fantastisch dat het gelukt is om twee zulke breed opgeleide en ervaren paardensporters aan te trekken voor onze organisatie in twee hele cruciale rollen. Samen gaan we hard werken aan onze missie om als paardensport midden in de samenleving te staan, toegankelijk te zijn en alle paardensporters te verbinden, stimuleren en faciliteren op ieder niveau. Van liefhebbers tot ruiters met of zonder eigen paard, jong en oud, van manegeruiter tot TeamNL. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we dit kunnen bereiken met Justus en Laurens aan boord.”

Hollandsche Manege

Justus Valk is vanaf 1 september als manager sport verantwoordelijk voor de totale sport binnen de KNHS. De afgelopen 17 jaar heeft hij fulltime gewerkt bij de Hollandsche Manege in Amsterdam, waar hij samen met zijn familie het bedrijf met veel toewijding heeft voortgezet en vernieuwd. Sinds 2014 is hij mede-eigenaar van dit rijksmonument in hartje Amsterdam, waar paardensport, toerisme, evenementen en erfgoed op unieke wijze samenkomen. Met ingang van september geeft hij de operationele leiding van de manege volledig uit handen aan zijn zus, zodat hij de ruimte heeft om deze nieuwe uitdaging bij de KNHS aan te gaan. Justus volgde onder andere de Masterclass in Deurne, de ORUN-opleidingen tot en met wedstrijdsport en de hbo-opleiding Bedrijfskunde en Paardenhouderij.

Dressuur, springen en eventing

Daarnaast is hij actief in de dressuur (ZZL), het springen (1.35m) en de eventing (CCI 3*L) en vindt hij het fantastisch om paarden op te leiden. Het proces van trainen, verbeteren en het bouwen aan wederzijds vertrouwen vindt hij het mooiste aspect van het werken met paarden, ongeacht de discipline.

Functies bij de KNHS

Justus is de afgelopen jaren ook als vrijwilliger actief geweest binnen de KNHS. Hij is ruim zeven jaar lid van het eventingforum en sinds drie jaar voorzitter en maakt vanuit die rol ook deel uit van de KNHS Ledenraad. Hij geeft les binnen de ORUN-opleidingen en is sinds kort actief als examinator. Bekeken moet nog worden wie dit over kan nemen.

‘We staan voor belangrijke vragen’

Justus over zijn nieuwe rol: “De paardensport is volop in beweging. We staan als sector voor belangrijke vragen over dierenwelzijn, maatschappelijke acceptatie en hoe we de sport toekomstbestendig, toegankelijk en inclusief kunnen houden. Dat vraagt om duidelijke keuzes, samenwerking en transparantie. De KNHS beschikt over de positie, de kennis en de mensen om daarin echt het verschil te maken. Ik zie het als een eer om daar samen met anderen aan te mogen bijdragen. Mijn ambitie is om mee te bouwen aan een paardensport die traditie en ontwikkeling in evenwicht weet te brengen, met respect voor waar we vandaan komen en de moed om te vernieuwen. Samen kunnen we de kracht van onze sport behouden en verder laten groeien op een manier die past bij de tijd van nu én de generaties die komen.”

Bron: KNHS Persbericht / KNHS