KNHS 2020: van miljoenenverlies naar winst naar vier ton verlies

Het coronajaar 2020 zorgt voor behoorlijk wat hoofdbrekens op het KNHS-kantoor. Niet in de laatste plaats om de financiën. In maart was men nog bang voor een verlies van rond 1 miljoen, in augustus was dit omgebogen naar een kleine voorzichtige plus. Nu, als gevolg van de tweede coronagolf, lijkt een verlies van rond de 400.000 euro in 2020 realistisch.