KNHS adviseert wedstrijden af te gelasten wegens storm

In verband met de voorspelde storm dit weekend adviseert de KNHS wedstrijdorganisaties om bij twijfel over lokale omstandigheden wedstrijden niet door te laten gaan. Dit advies geldt zeker zolang er sprake is van een door het KNMI afgegeven code oranje of rood.

De wedstrijdafdrachten van geannuleerde wedstrijden worden niet in rekening gebracht of gecrediteerd door de KNHS. Deze regeling voor wedstrijdorganisaties geldt zolang KNMI code oranje of rood afgeeft.

Advies

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten zeer alert te zijn op de gevaarlijke rijomstandigheden op de weg en de weersverwachtingen en de verkeersinformatie nauwlettend in de gaten te houden. Vooral auto’s met een aanhanger of een lege truck krijgen het advies om niet de weg op te gaan.

Coulant omgaan met inschrijfgelden

Indien wedstrijden wel doorgaan, maar deelnemers zelf besluiten uit veiligheidsoverwegingen de reis niet te maken, wordt wedstrijdorganisaties gevraagd coulant om te gaan met inschrijfgelden.

Bron: Horses.nl/KNHS