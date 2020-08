KNHS College Tour: Met Albert Voorn op zoek naar de eenvoud van de rijkunst

Woensdagavond 7 oktober komt Olympisch springruiter en trainer Albert Voorn voor een KNHS College Tour ‘Zoektocht naar de eenvoud van de rijkunst’ op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Deze avond laat Voorn zien hoe je op de makkelijkste manier goed paard kunt rijden.

“Iedereen rijdt en doet dingen op verschillende manieren, er bestaan veel verschillen dat kan je alleen al zien aan hoe ruiters en amazones anders in het zadel zitten”, aldus Voorn. “Veel heb ik geleerd van anderen maar zeker zoveel heb ik per toeval ontdekt, ontdekt door altijd te blijven zoeken of dat het nog makkelijker kan.”

In het zadel



Voorn stapt deze avond zelf in het zadel en begeleidt een drietal springruiters in de baan. Uiteraard is er deze avond ook veel ruimte voor het stellen van vragen door het publiek.

Locatie: Nationaal Hippisch Centrum Ermelo (Amaliahal)

Datum: 7 oktober 2020

Tijd: 19:00 – 22:00 uur

Prijs leden: € 30,-

Prijs niet-leden: € 40,-

Theoriepunten voor instructeurs met een licentie: 50 theoriepunten op de basiskwalificatie.

Bron: KNHS