KNHS-directeur Patrice Assendelft op werkbezoek bij PVV-kamerlid Dion Graus

De KNHS plaatste gisteren een verslag over het werkbezoek van directeur Patrice Assendelft bij PVV-Kamerlid Dion Graus. "Elke twee weken bezoekt algemeen directeur van de KNHS, Patrice Assendelft, politici in Den Haag. Het doel van deze werkbezoeken is om de politiek te informeren en bij te praten over voor de paardensport belangrijke dossiers. Deze keer stond een gesprek op de planning met Kamerlid Dion Graus."

Inhoudelijk meldt de KNHS het volgende over het werkbezoek: “Graus is al 16 jaar woordvoerder dierenwelzijn voor de PVV in de Tweede Kamer. Hij heeft met veel verschillende moties behoorlijk wat dossiers kunnen beïnvloeden. Daarom vond Assendelft het belangrijk bij hem op bezoek te gaan.”

Open en lerende houding

“Graus is bekend met de paardensport en had zich goed ingelezen. Tijdens het gesprek moedigde hij de KNHS aan om met een open en lerende houding naar de eigen paardensport te kijken. Hij ziet het als de rol van de KNHS om voorop te lopen en het goede voorbeeld te geven. Dit betekent de paardensport verder ontwikkelen en verbeteren met het welzijn van het paard op de eerste plaats.”

“Assendelft gaf aan dat de KNHS op basis van wetenschappelijk onderzoek de nodige verbeteringen wil doorvoeren. Het paard staat bij de KNHS op nummer 1.”

Belang erkende en gelicenceerde instructie

“Een ander uitvoerig besproken onderwerp was het grote belang van erkende, gelicenceerde instructie op alle niveau’s ( Orun 2 t/m 5). Omdat paardrijden een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt richting het paard is het extra belangrijk dat ruiters les krijgen van gediplomeerde instructeurs. De KNHS leidt instructeurs op en op FNRS-maneges en KNHS-verenigingen door het hele land wordt les gegeven volgens het lesprogramma van de KNHS.”



“Graus was hier van onder de indruk en gaat bij de Minister het belang van gediplomeerde Orun instructie onder de aandacht brengen.”

Bron: KNHS