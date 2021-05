KNHS doet onderzoek naar ongewenst gedrag binnen de paardensport

Binnen de Nederlandse sport is op dit moment veel aandacht voor ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Verschillende sportbonden, zoals de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), hebben onderzoek gedaan binnen hun tak van sport en meerdere sportbonden zijn met onderzoek bezig. Ook de KNHS heeft de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de mate van ongewenst gedrag binnen de paardensport in Nederland.

De onderzoek enquête is gesloten, 1.353 personen hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Uit de eerste analyse blijkt dat er in vergelijking met het landelijk gemiddelde (Prevalentie cijfers sport 2020, Mulder et al.) minder ongewenst gedrag voorkomt binnen de paardensport. Dit geldt zowel voor emotioneel, lichamelijk en seksueel ongewenst gedrag.

Diepgaandere analyse

“Ondanks dat de paardensport onder het landelijk gemiddelde lijkt te scoren heeft het thema onze aandacht. We zijn bezig met een diepgaandere analyse van de resultaten”, aldus de KNHS.

Meldingen

Heeft u te maken gehad met ongewenst gedrag en wilt u dit melden of erover praten, dan kunt u contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook kunt u anoniem praten over uw ervaring via de chat van Fier!

Centrum Veilige Sport Nederland

0900-202 55 90 (gratis)

[email protected]

www.centrumveiligesport.nl/contact

Fier!

088-20 80 000

www.fier.nl/chat-sport

Column Imke Schellekens

Onlangs sprak Imke Schellekens-Bartels, bondscoach van de children- en ponyruiters, zich uit over dit onderwerp. Dat bericht is hier te lezen:

Imke Schellekens: ‘Plezier moet altijd hoofdzaak blijven’

De Paardenkrant besteedde onlangs aan aan deze kwestie. In de rubriek [email protected] reageerden Mans Buurman, Sanne Beijerman en Debora Pijpers. Lees hun reacties op Horses Premium:

Is onderzoek naar me too-praktijken in paardensport nodig?

Bron: KNHS/Horses.nl