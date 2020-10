KNHS Dressuurforum wil online proeven laten voortbestaan

Nieuwe initiatieven zoals online dressuurproeven rijden zijn de afgelopen periode in recordtijd ontstaan in de coronaperiode. Het KNHS dressuurforum evalueerde op de afgelopen vergadering onder andere het online rijden en staat positief tegenover het laten voorbestaan van de mogelijkheid om online winstpunten te scoren tot en met de klasse L2.

“Het forum is positief over het geven van een vervolg aan deze initiatieven in de toekomst en stelt voor dit (met een aantal aanpassingen) op te nemen in het wedstrijdreglement”, schrijft de KNHS in een verslag van de vergadering.

Besluit in oktober

Het forum heeft een advies aangaande het doorgaan met de online dressuurproeven t/m klasse L2 uitgebracht naar het KNHS-bestuur die begin oktober een besluit over zal nemen over de toekomst van de online dressuurproeven.

Welzijn, promotieregeling en haalbaarheid

In dit voorstel zijn een aantal aandachtspunten en voorwaarden opgenomen onder andere met betrekking tot waarborgen van paardenwelzijn, promotieregeling en financiële haalbaarheid.

Bron: KNHS